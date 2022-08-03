Ярослав Янушевич призначений головою Херсонської ОДА – указ Президента

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА). Глава держави підписав відповідний указ № 553/2022.

Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону.

Глава держави також наголосив, що Херсонщина неодмінно буде звільнена від російських окупантів, а колаборанти будуть притягнуті до відповідальності.

Довідка. Ярослав Янушевич народився 1978 року в м. Києві. У 2000-му закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (спеціальність «фінанси»), у 2009 році – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність «правознавство») та Національну академію державного управління при Президентові України («управління суспільним розвитком»). Доктор юридичних наук.

З 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції м. Києва, з 2001 року – у Державній податковій адміністрації України. У 2006-2007 рр. був заступником голови ДПАУ. З 2011 до 2013 року – заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013-му обіймав посаду генерального директора ДП «Документ». У 2013-2014 рр. – заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2014 року до 2016-го – виконавчий директор підприємства «Український державний центр радіочастот».

З 2016 року – радник генерального директора ДП «Український державний центр радіочастот». Заслужений економіст України. Повний кавалер ордена «За заслуги».