Є рішення для багатьох наших воїнів, які хочуть перевестись в інший підрозділ у ЗСУ – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Головне за сьогодні.

Перше – є рішення для багатьох наших воїнів, які хочуть перевестись в інший підрозділ у Збройних Силах України. Кабінет Міністрів сьогодні затвердив постанову. Технічно функціонал готовий. Міністерство оборони визначить, як стартуватиме система. Все має працювати через «Армію+» – жодної бюрократії. І має бути чітка відповідь на кожен рапорт. Міністерство оборони має пояснити суспільству всі деталі – що на першому, тестовому, етапі, що після повного запуску.

Всі рішення військових командирів щодо рапортів будуть моніторитись, щоб не було необґрунтованих відмов. Алгоритм реагування на рапорт визначений. Система має запрацювати саме так, як ми про це говорили з хлопцями на передовій та представниками громадянського суспільства. І я вдячний усім, хто був залучений до розробки цього нового функціоналу.

Сьогодні ж доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу доповісти, як поширити цю можливість на всі Сили оборони та безпеки, зокрема на Національну гвардію України та прикордонну службу. Всі наші воїни заслуговують на однакову повагу.

Друге. Провів детальну нараду щодо інших питань, про які ми говорили з представниками громадянського сектору. Питання про офіцерські звання та посади – є вже бачення, як це можна зробити більш сучасним. Технологічна Ставка – ми погодили формат роботи, і триває визначення конкретного складу та відповідальних осіб. Санкції й тиск на Росію, зокрема проти тіньового танкерного флоту, – є система заходів. Будемо більше працювати з партнерами, хоча це й не просто.

Третє. Вірчі грамоти від послів країн – наших партнерів, які почали працювати в Україні. Посли Греції, Албанії, Японії та Єгипту. Я сьогодні переговорив із кожним. Разом маємо робити все можливе для відновлення повної дієвості міжнародного права, підтримки України та звичайної людської справедливості – того, на що заслуговує кожен народ.

І ще одне.

Підписав сьогодні кілька указів. Про санкції проти російських підприємств і фізичних осіб, які працюють заради інтересів держави-агресора та забезпечують їй можливість уникати відповідальності за війну. І Україна обов’язково скоординує такі свої санкції із санкціями партнерів, зокрема в тому, що стосується авіаінфраструктури Росії.

І ще – указ про встановлення професійного дня Державного бюро розслідувань. Сьогодні вже девʼята річниця ухвалення закону про Державне бюро розслідувань, і я дякую кожному й кожній у структурі ДБР, хто дбає про державні інтереси та власною роботою забезпечує більші можливості для справедливості в Україні.

Відзначив нагородами хлопців із Державного бюро розслідувань. На жаль, двоє – посмертно. Хлопці виконували завдання у прифронтовій зоні.

І зараз іще запланована розмова з Премʼєр-міністром Канади. Багато питань.

Головне – наша подальша взаємодія з Канадою та загалом державами «Групи семи» заради зміцнення наших спільних позицій і захисту України та всіх партнерів від постійного російського бажання завдати ще більше шкоди війною. Війною та втручанням. Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!