Є рішення РНБО щодо економічної безпеки та економічної стабільності в час воєнного стану – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Перше – щодо російського удару вранці. Майже 40 ракет різних типів – черговий комбінований удар, щоб спробувати обійти нашу систему ППО. Значну частину ракет вдалося збити. На жаль, є влучання. Більш ніж 200 різних об’єктів пошкоджені – 139 тільки будинків, звичайних будинків… 130 людей поранені або травмовані. Усім їм надається необхідна допомога. На жаль, 18 людей загинули… Мої співчуття рідним і близьким. І ця кількість загиблих може зрости. Зокрема, у Харкові досі триває рятувальна операція – розбирають завали будинку. Звичайна багатоповерхівка, звичайні люди там жили.

Просто нормальне життя – ось що сучасна Росія розглядає як загрозу собі. Ця держава – типовий терорист. І хай там, у Росії, знають, що український характер уміє бути достатньо далекобійним у відповідь. Російська війна обов’язково повернеться додому – туди, звідки це зло й прийшло, туди, де воно має заспокоїтися. Саме там, у Росії. Я дякую всім, хто забезпечує, щоб логістика держави-терориста, інфраструктура, сама російська держава відчували, яка насправді ціна війни.

Друге за сьогодні. Я хочу відзначити весь наш колектив ДСНС України, кожного й кожну, хто працює, щоб урятувати життя людей, допомогти після ударів. Хто вдень і вночі присвячує своє життя тому, щоб кожен був врятований. Харків та область, Київ та область, Сумщина, Чернігівщина, Донеччина, Запоріжжя та область, Херсонщина, Миколаївщина, Одещина, Дніпро та область, Кропивницький та область. Усі наші регіони, усі наші громади, які потребують захисту й отримують його від ДСНС. Дякую всім у службі за самовідданість, професійність та людяність.

Особливо відзначу працівників ДСНС у Харківській області: сержант Олексій Рудченко, головні майстер-сержанти Сергій Онопрієнко та Руслан Голік, старший лейтенант Віталій Підлісний та майор Микита Захаров. Дякую вам, хлопці!

ДСНС України в місті Києві: майстер-сержант Андрій Дідківський, головні майстер-сержанти Микола Книш, Костянтин Конєв та Сергій Наконечний, а також капітан Іванна Давиденко. Дякую вам!

І наша Донеччина, ДСНС області: сержанти Артур Тараненко, Артем Толмачов, Костянтин Калус та Степан Голівець, а також капітани служби цивільного захисту Сергій Субботін та Олександр Пехтерев. Дякую всім, хто рятує й допомагає рятувати життя людей.

Третє за сьогодні, про що важливо сказати.

Провів зустріч із главою Європейської народної партії Манфредом Вебером – він був із візитом сьогодні в Україні. Вагома європейська політична сила. І в нас доволі продуктивна була розмова. Я поінформував і про ситуацію на полі бою, і про наш захист від російського терору. Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо ППО – це саме той пріоритет, який цього року і в захисті наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті має вплинути на стратегічну ситуацію, тобто на перебіг війни загалом. Я вдячний кожному партнеру, які нам із цим допомагають. Звичайно, говорили з главою Європейської народної партії і про нашу роботу на рівні європейських інституцій, про очікування від роботи Європейської ради та – детально – про інтеграцію України.

І ще одне. РНБО.

Сьогодні є рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності саме зараз, у час воєнного стану. Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями. Як і домовились урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства.

Окрім цього, абсолютна чіткість щодо правоохоронних органів. Уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на «білий», легальний бізнес. Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику із податковими накладними. І багато іншого – все детально в указі.

Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен із підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, «в білу», поважає працівників і працівниць і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу!

Я дякую всім, хто зміцнює Україну, хто захищає українців, хто воює, працює й допомагає, щоб Україна вистояла й перемогла.

Слава Україні!