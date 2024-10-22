Є сотні фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні кілька основних речей.

Перше – провів РНБО. За численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори.

Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована.

Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.

Урядовцям – у Мінцифри, у цифровій команді Міністерства оборони – є кому забезпечити відповідні зміни.

Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв’язкам.

Але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.

Часу, щоб виправити це, в уряду небагато.

Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК.

Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності.

Була доповідь на РНБО голови Служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок і розслідувань, які вже тривають.

Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я України та міністра соціальної політики України.

Окремо треба пройтися по всіх горизонталях місцевої влади.

Сьогодні ж на РНБО обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови Генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення.

Друге, що важливо сказати за сьогодні.

Було кілька доповідей Головкома Сирського щодо ситуації на нашому фронті й щодо перспектив на найближчий час.

Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6 тисяч людей.

І це виклик.

Але ми знаємо, як на цей виклик відповісти. І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери.

Я вдячний усім країнам і лідерам, які засудили приєднання Північної Кореї до російської війни.

Зрозуміло, що в Пхеньяні так само, як і в Москві, не рахують людей і не цінують людські життя.

Але ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників.

Якщо Північна Корея може втручатись у війну в Європі, значить, тиску на цей режим точно недостатньо.

І якщо Росія досі може робити цю війну більшою та довшою, значить, кожен у світі, хто досі не допомагає примушувати Росію до миру, насправді допомагає Путіну воювати.

Злочинців треба зупиняти. Ми очікуємо жорсткої предметної реакції світу. Бажано, не тільки словами.

Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я дякую всім нашим воїнам та кожному й кожній, хто працює заради України!

Слава Україні!