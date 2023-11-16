«Єдині новини» – один із ключових етапів в історії незламності нашої держави – Президент під час зустрічі з представниками телемарафону

З нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із представниками українських засобів масової інформації, залученими до роботи телемарафону «Єдині новини».

Глава держави привітав медійників зі святом і подякував їм за складну й дуже важливу роботу, яка буває небезпечною.

«Вважаю, що «Єдині новини» є одним із ключових проєктів, які ви створили, і одним із ключових етапів в історії незламності нашої держави, одним із ключових чинників деокупації територій, які були захоплені з початку повномасштабного вторгнення РФ. Ви допомогли людям об’єднатися – своїм об’єднанням, своєю роботою», – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що сьогодні важливо не втратити здобуте й міцний моральний дух, щоб зберегти внутрішню силу України.

«Це дуже важливо для нашого народу, для чистоти інформації, боротьби з дезінформацією та будь-якими фейками», – переконаний Президент.

Як зазначив Глава держави, медіа сьогодні чи не найбільше впливають на єдність суспільства. ЗМІ дають можливості для відкритого діалогу з громадянами та відповідального обговорення проблемних питань, які нині турбують людей.

«Ми маємо допомагати людям боротися за Україну, залишатися в Україні, працювати, думати про майбутнє», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість якнайбільшого поширення у світі інформації про успіхи України в цій війні та історій про героїзм і боротьбу українців за свою свободу.

За словами Володимира Зеленського, він як Президент використовує всі інструменти, зокрема й майданчики західних ЗМІ, щоб Україну чули й бачили за кордоном, щоб про нашу державу не забували й продовжували їй допомагати.

Також під час зустрічі порушувалося питання складнощів у роботі кореспондентів на фронті. Президент обговорив із журналістами можливі формати роботи, які дали б змогу максимально висвітлювати ситуацію на полі бою та водночас відповідали б застереженням щодо безпеки та нерозповсюдження чутливої інформації.

«Я дуже зацікавлений у вашій роботі. Тому що вважаю: єдине, що може сьогодні пробити завісу новин із Близького Сходу, що може зацікавити світ, – це демонстрація того, що в нас відбувається на полі бою. Бо це буде унікальний контент», – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що високо цінує роботу тих, хто нині працює в Україні і в кадрі, і поза кадром.

«Дякую вам за вашу роботу. Я відмітив гострі питання, які ви порушуєте. Спробуємо їх розв’язати. Інформація сьогодні дуже важлива», – підсумував Глава держави.