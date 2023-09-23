Єдність допомагає нам усім ставати сильнішими, зміцнювати свободу й рухатися до перемоги – Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками громадськості Канади 

У межах робочого візиту до Канади Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська спільно з Прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо зустрілися з канадськими парламентарями, представниками політичних, ділових та експертних кіл, академічної спільноти та української громади.

«Слава Україні! Я так пишаюся чути це в Канаді. Ці слова об’єднують усю Канаду, всіх людей, усі громади й міста. Слава Україні! Так звучить єдність. Я пишаюся тим, що ми досягли такої єдності. Це дуже надихає!» – сказав Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, єдність допомагає всім нам ставати сильнішими, зміцнювати свободу та рухатися до перемоги, яка неодмінно буде.

«Я дуже пишаюся тим, що Україна надихає, що українці надихають і канадські українці надихають. Я дякую всім вам за те, що ви активні. Ви даєте можливість іншим відчути дух України, дух «Слава Україні!» – дух людей, які ніколи не здаються», – зазначив Президент, звертаючись до української громади в Канаді.

Глава держави також подякував дідусям і бабусям канадських українців, які зберегли українську ідентичність і зробили свій внесок у те, щоб Канада стала великою країною. Він висловив переконання, що Канада ніколи не втратить української енергетики.

«Ви допомагаєте берегти Україну й зараз, коли ми захищаємо й обовʼязково захистимо нашу незалежність. Ви допомагаєте волонтерам. Ви прийняли наших людей. Канада тренує наших воїнів. Канада дає Україні зброю, щоб рухатися вперед, щоб витіснити Росію. І я дякую вам за це, дякую всім вам!» – наголосив Володимир Зеленський.

Він висловив переконання, що одного дня обидва народи так само в єдності святкуватимуть перемогу України.

«Кулі й бомби можуть завдати великої шкоди, але вони ніколи не відберуть відчуття громади. Я це відчував, коли був у Києві в час війни. Я це відчуваю тут, у Канаді. Тому що канадці й українці мають особливий зв’язок протягом багатьох поколінь. Стільки канадців українського походження допомагали розбудовувати нашу країну, що Канада й канадці тепер допомагатимуть відбудовувати Україну протягом багатьох наступних поколінь», – сказав зі свого боку Джастін Трюдо.

Володимир та Олена Зеленські також поспілкувалися з учасниками заходу.

