Єдність має проявлятися не лише в думках і словах, а й у діях заради спільних цілей і нашої держави – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Повернулися з Харківщини, із позицій наших воїнів на Куп’янському напрямку. Відвідав 14-ту окрему механізовану бригаду – один із командних пунктів. Як завжди – доповідь, основні потреби. Зараз надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту – саме там, де російські війська зосередили максимум резервів. Вони користуються затримками в допомозі Україні. І це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії. Потреба у фронтовій ППО та в більшій далекобійності нашої зброї. Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити й подовжити підтримку. Окремо хочу подякувати всім українцям і українкам, усім нашим компаніям та нашим партнерам, які вже налагодили виробництво зброї, виробництво снарядів, дронів та РЕБ – нове виробництво, яке збільшує оберти. Звичайно, ми поки не можемо забезпечити всі потреби лише завдяки власним можливостям, але кожен місяць додає Україні своєї сили, своїх можливостей. Я дякую всім, хто працює заради цього.

Для мене було честю відзначити наших воїнів державними нагородами – дуже хоробрих наших хлопців. «Золоту Зірку» вручив Герою України полковнику Олегу Апостолу – командувачу нашої славетної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Орденом Богдана Хмельницького відзначив сьогодні ж капітана Андрія Заїку з 14-ї окремої механізованої, орденами «За мужність» – сержанта Романа Прокопчука з 95-ї та солдата Віктора Климюка з 14-ї бригади. А також був нагороджений «Хрестом бойових заслуг» полковник Олександр Луценко, і найближчим часом вручу йому нагороду. Це справді взірцеві наші воїни. Відвідав шпиталь, де лікують наших військових після поранень. Подякував усьому колективу – лікарям, медичним сестрам, кожному й кожній, хто допомагає. Це надзвичайно важливо, щоб зараз допомагали кожен так, як може, конкретним підрозділам, конкретним напрямкам, конкретним нашим воїнам і всій державі. Єдність має проявлятися не лише в думках та словах, а й у діях, обов’язково – в активності заради спільних цілей, заради всієї нашої держави.

І ще кілька речей.

Сьогодні в Японії розпочала роботу Конференція щодо економічного зростання та відновлення в Україні. Це міждержавна наша робота – на рівні урядів. Зараз у Японії – українська делегація на чолі з Денисом Шмигалем. Дуже предметні перемовини. Вже є десятки домовленостей, які посилять нас, нашу співпрацю. Ми давно готували цю Конференцію, і я вдячний пану Прем’єр-міністру Кішіді за те, що робота, як і планувалося, дуже результативна. Що сильнішими будуть наші економічні можливості, що більше буде солідарності з Україною, то швидше путінське зло буде зламане нашими спільними зусиллями.

І щодо ситуації, на жаль, не схожої – ситуації, яка щодня демонструє ерозію солідарності. Те, що відбувається на нашому західному кордоні – кордоні з Польщею, – не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста й зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці. І під Купʼянськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи.

Я дякую всім, хто б’ється й працює заради нашої держави та людей! Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!