ЄС – це наш історичний і ціннісний вибір, і змінювати цей курс ніхто не зможе – Президент України

Оборонна політика Європейського Союзу має бути спрямована на адаптацію до нових викликів і сучасних безпекових загроз. Україна, яка прагне стати частиною ЄС, уже почала виробляти зброю. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в межах форуму «Україна. Рік 2024», що відбувся в неділю.

Коментуючи ситуацію з тим, що у Євросоюзі лише зараз почали звучати ініціативи щодо створення нової посади єврокомісара з питань оборони і є складнощі з наданням Україні обіцяних боєприпасів, Глава держави зазначив, що бюрократія в певних інституціях у ЄС, як і в будь-якому союзі чи альянсі, – це складна річ. Але сьогодні є нові технології та підходи, і всім потрібно перезавантажуватися.

«Наприклад, про мільйон артилерійських снарядів для України також дуже довго йдеться на різних майданчиках Європейського Союзу. Поки ми не отримали цей мільйон. Близько 30% ми отримали, хоча на останній зустрічі пан Боррель мені сказав, що він зробить усе, щоб до кінця поточного року ця артилерійська зброя в нас була. Ми не лише чекаємо, ми й самі виробляємо відповідну зброю. Недостатньо – ми розуміємо це. Але в нас є окремі контракти, ми розраховуємо на всі ці обсяги», – зазначив він.

При цьому Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче стати повноправним членом Євросоюзу.

«Для нас це – історичний вибір. Геополітичний вибір. Це насамперед вибір нашого народу. І змінювати цей курс ніхто не зможе. Росія це робила, але не змогла», – заявив Президент.