ЄС до кінця року реалізує ініціативу щодо надання 1 млн артилерійських снарядів Україні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, який приїхав до України з візитом уп’яте з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Дякую, що під час цієї війни ви завжди були на сто відсотків абсолютно на нашому боці, на боці України, на боці українського народу. Вам не потрібно розповідати про деталі цієї війни, тому що ви постійно були в Україні у складні дні. Ми завжди могли на вас розраховувати», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що під час своїх візитів Жозеп Боррель повсякчас відвідує також і регіони, зокрема вчора він побував на Чернігівщині.

Крім того, Володимир Зеленський подякував за допомогу Україні з боку Євросоюзу та держав – членів ЄС.

Окремо він висловив вдячність Європейському Союзу за ініціативу щодо надання 1 млн артилерійських боєприпасів. Партнери повністю реалізують її до кінця цього року.

Ключові теми зустрічі – подальша взаємодія України та ЄС, збільшення військової допомоги, зняття обмежень на удари по військових цілях на території РФ, розблокування підтримки в межах Європейського фонду миру та завершення всіх процедур щодо надання Україні 50 млрд дол. відповідно до рішення G7.