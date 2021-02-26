ЄС запроваджує нову програму підтримки економічного розвитку та надання державних послуг на Донбасі

Усі зусилля Української держави спрямовані на те, щоб українці на тимчасово окупованих територіях зберігали надійні, зручні та безпечні канали зв’язку з Батьківщиною. На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем заяви для ЗМІ на КПВВ «Щастя» в межах робочої поїздки на Луганщину.

«Україна робить усе можливе, щоб наші громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, відчували максимальну підтримку держави», – наголосив він.

Глава держави також відзначив масштабні зусилля Євросоюзу для полегшення гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях України та в зоні конфлікту, для допомоги у розмінуванні та забезпеченні фінансування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Водночас Президент зауважив, що ці прагнення України наштовхуються на абсолютно деструктивну позицію Російської Федерації.

«Російська сторона, яка так давно наполягала на відкритті пункту пропуску у Щасті, продовжує блокувати його роботу, власне так само, як це відбувається і в Золотому. Немає безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій до постраждалого населення та незаконно утримуваних осіб. Такий підхід є неприйнятним, негуманним і деструктивним», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також звернув увагу на те, що останніми тижнями відбуваються регулярні провокації з боку незаконних збройних формувань, які ускладнюють ситуацію на сході України і шлях до миру.

«Продовжують гинути наші військові, наші хлопці. Лише протягом останніх десяти днів ми втратили двох наших захисників, двох героїв», – сказав Глава держави.

Зі свого боку Президент Європейської ради зазначив, що побачив на власні очі, як та робота, яку проводить Україна у співпраці з міжнародними партнерами на лінії дотику на Донбасі, покращує щоденне життя людей.

«І я також побачив вплив прямої допомоги ЄС тут, у «Щасті», – додав він.

Шарль Мішель зауважив, що Європейський Союз надав значну підтримку Україні для пом’якшення впливу конфлікту.

«Цього року ми розпочинаємо нову програму для підтримки економічного розвитку та надання державних послуг у цьому регіоні. Це також включатиме фінансування пунктів в’їзду-виїзду», – зазначив він.

Президент Європейської ради висловив переконання, що повне припинення вогню, відкриття більшої кількості пунктів в’їзду-виїзду, подальша робота з гуманітарного розмінування покращить життя людей по обидва боки лінії дотику, і ЄС готовий підтримувати ці зусилля.

За словами Шарля Мішеля, у ЄС очікують, що Росія забезпечить повний доступ для СММ ОБСЄ до всіх територій України, які наразі не контролюються урядом, а пандемія COVID-19 не повинна використовуватися як привід для подальшого відмежування цих територій від України.

«Ми також закликаємо Росію повернутися до Спільного центру контролю та координації», – додав Президент Європейської ради.