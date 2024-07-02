Євроатлантична інтеграція, оборонна підтримка й енергетична безпека: українська делегація провела зустріч із Джейком Салліваном

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, віце-премʼєр-міністерка у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров та міністр енергетики Герман Галущенко провели результативний раунд консультацій із американською делегацією на чолі з радником із питань національної безпеки Президента США Джейком Салліваном.

Під час зустрічі підбили підсумки першого Саміту миру й узгодили кроки на найближчі тижні й місяці для конкретної реалізації його результатів та підготовки до другого Саміту.

Сторони детально обговорили практичні кроки щодо реалізації положень двосторонньої безпекової угоди, підписаної Президентами України та США під час саміту «Групи семи», та інші питання двосторонньої співпраці.

Окрему увагу приділили євроатлантичній інтеграції, оборонній підтримці й енергетичній безпеці та детально обговорили кожен із цих напрямів.

Віце-премʼєр-міністерка у справах європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина окреслила головні очікування України від результатів саміту НАТО у Вашингтоні, наголосивши на важливості рішень, які сприятимуть розбудові оборонних спроможностей.

Міністр оборони Рустем Умєров акцентував на нагальній необхідності посилити нашу протиповітряну оборону, збільшити кількість батарей ППО та ракет до них. Сторони обмінялися думками щодо майбутніх поставок засобів ППО в Україну. Важливо, щоб наші воїни отримали нові установки від партнерів у найкоротші строки.

Окрему увагу приділили підтримці енергетичної безпеки України з боку США. Міністр енергетики Герман Галущенко поінформував присутніх про наслідки російських атак по енергетичній інфраструктурі та про потреби України в цій сфері. Обговорили захист української енергосистеми, прискорене впровадження розподіленої генерації, забезпечення резервним живленням обʼєктів критичної інфраструктури України насамперед у контексті підготовки до наступної зими.

Андрій Єрмак відзначив міцне та непохитне партнерство між Україною та США.