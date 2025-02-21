Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день.

Військові – наш захист, наші позиції. Щойно була доповідь Головкома. Ключові напрямки ми тримаємо. І це важливо.

Зараз багато координації з лідерами, і не тільки в Європі. Говорив сьогодні з Президентом Польщі Анджеєм Дудою, і ми відштовхуємося від того, що наша незалежність – України та Польщі – це дуже тісно пов’язані речі. Що сильніший український суверенітет, то безпечніше Польщі. Двадцяте століття це довело. Зараз маємо бути разом, і я вдячний Польщі за підтримку.

Говорив із Прем’єр-міністром Хорватії. Я подякував Андрею за оборонну підтримку, безпекову співпрацю. Ми багато робимо разом із Хорватією, і обмінялися думками щодо найближчих кроків і подій.

Говорив сьогодні із Президентом Чехії, і ми дуже цінуємо принциповість чеської позиції. Ми обговорили ситуацію в Європі, усе, що робиться заради наближення миру. Я дякую!

Поговорив сьогодні ж із Прем’єр-міністром Швеції – країни з регіону, у якому зараз, на жаль, стала постійною гібридна загроза і багато вкрай неприємних інцидентів у Балтійському морі. Це та все інше свідчить: нам треба більше єдності, нам треба більше координації, більше взаємодії.

Сьогодні ж дуже субстантивно говорив із Прем’єр-міністром Люксембургу щодо різних ідей і пропозицій, які є в Європі заради миру, заради гарантій безпеки. І головний висновок – Європа має й може робити значно більше для того, щоб мир реально був досягнутий. І це можливо. У нас із партнерами в Європі є чіткі пропозиції, і ми можемо на цій основі забезпечити реалізацію європейської стратегії, і важливо, щоб це було разом з Америкою.

Словенія – Прем’єр-міністр, дуже хороша розмова, і важливо, щоб кожна нація у світі та на нашому континенті була почутою. Я подякував Словенії за допомогу нашому захисту й за підтримку у спільних європейських справах.

Ірландія – провів сьогодні розмову з Прем’єр-міністром і про нашу взаємодію в Європі, і про ключові позиції в дипломатії, які є зараз. Дуже тепле ставлення до наших людей, до нашого захисту. Ми цінуємо це.

І, звісно, ми продовжуємо працювати з нашими партнерами в ключових світових регіонах, зокрема в Африці. Кот-дʼІвуар – я говорив сьогодні із Президентом, і я вдячний за підтримку нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності й позиції, що в міжнародних справах потрібна реальна передбачуваність, потрібна реальна повага до інтересів кожної нації. Без поваги світу не буде – за того рівня зброї, який існує зараз. Саме тому потрібно працювати на всіх рівнях у світі – з усіма партнерами, в усіх регіонах, – щоб міжнародний порядок справді був і справді відповідав сенсу слова «порядок». Я дякую всім за підтримку!

І ще одне.

Сьогодні команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами. І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат.

Слава Україні!