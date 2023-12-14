Європа повинна перемагати, а договори мають виконуватися – звернення Президента України до учасників засідання Європейської ради

Дуже дякую, пане Президенте!

Дорогий Шарлю, дорогі колеги, вітаю вас.

Дякую за цю можливість звернутися до вас.

Сьогодні особливий день. І цей день буде в нашій історії. Незалежно від того, буде він позитивний чи негативний для нас, історія все зафіксує. Кожне слово, кожен крок, кожну дію та бездіяльність. Хто за що боровся.

Ми з вами за цей рік ні в чому не схибили. Ні в чому. Європа пройшла цей рік гідно. Не було боягузтва. Не було нерішучості.

І Путін за рік нічого не виграв. Ані в боях проти України, ані у спробах розділити й принизити європейців. Він усе програв за цей рік. Дуже важливо, що він програв не лише в Україні, а й у кожному аспекті європейського життя.

Європа зберегла свою єдність. Європа не дала занурити своїх людей у жодну з криз, про які вічно мріють у Кремлі. Усі ви усвідомлювали, що зараз не час напіврішень чи вагань. Європа ухвалювала потужні рішення. Я дуже вдячний: Європа ухвалювала потужні рішення та виконувала їх ефективно.

Я вдячний вам за таку силу Європи.

І дуже важливо, щоб сьогодні не сталося так, що Європа знову повернеться до часів нерішучості.

Нікому не потрібно, щоб про Європу казали, ніби Європа не дотримує слова. Або що Європа не здатна ухвалювати рішення, які сама ж готувала.

Дорогі колеги!

Сьогодні день, коли рішучість буде або у вас у Брюсселі, або у Москві. Люди у Європі не зрозуміють, якщо задоволена посмішка Путіна буде нагородою засіданню в Брюсселі.

Цими днями я говорив із багатьма з вас. Ми з вами говоримо про рішення, яке було обіцяне. І я не чув жодного контраргументу щодо того, чому ми не повинні дотримуватися плану, затвердженого всією Європою. Всією Європою.

Минулого року Україна отримала чіткі рекомендації, як рухатися. Ми ухвалили ключові закони. Ви всі – і я це підкреслю: усі – добре знаєте, що ми виконали кожне своє зобов’язання.

І був чіткий графік для ЄС. Сьогодні – політичне рішення у відповідь на те, що ми виконали. Рішення щодо початку переговорів з Україною. А в березні наступного року – затвердження переговорної рамки щодо того, як будемо рухатися далі.

Жодної бюрократії. Все дуже чітко.

І це не про те, що потрібно політикам. Це про те, що потрібно людям. І всім тим людям, які в окопах, які щоночі збивають «шахеди» та ракети. І всім тим людям, які працюють, щоб діти могли навчатися навіть в умовах постійного терору, а лікарі – рятувати людей навіть тоді, коли Росія намагається знищити нашу енергетику чи зв’язок.

Сьогоднішнє рішення про початок переговорів про вступ потрібне і всім тим людям у країнах ЄС, які вірять, що Європа зможе не скотитися до старих часів постійних безплідних суперечок між столицями.

Європа заслуговує бути сильною. Сила Європи – у єдності та рішучості. Європа заслуговує на достойну політику. Заслуговує на те, щоб договори виконувались і щоб люди у Європі знали, що їх не обдурять.

Десять років тому в містах України люди повстали під прапорами Євросоюзу. Це був символ правди для них. І це має так і залишитися.

Я прошу вас сьогодні про одне – не зраджувати людей та їхньої віри у Європу.

Якщо у Європу ніхто не віритиме, що збереже Європейський Союз?

Люди у Європі не побачать жодної користі, якщо Москва отримає з Брюсселя пас у вигляді негативу щодо України. Путін цим точно скористається і проти вас особисто, і проти всієї Європи.

Не давайте йому цієї першої – і єдиної – перемоги за рік. Європа повинна перемагати, договори мають виконуватися, а слово повинні мати значення.

Дякую, Шарлю, дякую всім вам!

Слава Україні!