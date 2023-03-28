Європейська інтеграція є складовою оборони України у війні проти Росії – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із політичним директором Міністерства закордонних справ Королівства Швеція Торбйорном Солстрьомом.

Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та регіоні з огляду на безперервну відкриту агресію Росії проти нашої держави.

Ігор Жовква подякував Швеції за лідерство, політичну та практичну підтримку нашої держави від початку збройного протистояння.

Особливу роль у питанні захисту територіальної цілісності України й поверненні тимчасово окупованих територій відіграє приєднання Швеції до так званої танкової коаліції та виділення 11 пакетів військової допомоги.

Основну увагу було приділено головуванню Швеції в Раді ЄС та динаміці реалізації його пріоритетів. Сторони детально зупинилися на стані виконання Україною рекомендацій Європейської комісії, необхідних для набуття членства в ЄС. У цьому контексті дипломати скоординували подальші кроки на наступні три місяці шведського головування для пришвидшення європейської інтеграції нашої країни.

«Вдячні Швеції за вагомі зусилля з підтримки та лобіювання серед європейських партнерів інтеграції України в ЄС. Українська держава демонструє значний прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії для набуття нашою державою повноправного членства. Розраховуємо на справедливу оцінку успіхів України на цьому напрямі, а також на чіткий план щодо подальших дій для вступу в ЄС. Європейська інтеграція є складовою оборони України у війні проти Росії», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Співрозмовники обмінялися думками стосовно ефективності, поточного рівня, а також очікувань щодо підтримки України з боку ЄС. У цьому контексті Ігор Жовква подякував Швеції за голосування на підтримку схвалення Європейським Союзом спільного плану дій за трьома напрямами, який дасть змогу прискорити постачання артилерійських боєприпасів в Україну та забезпечить поповнення європейських запасів.

«Цінуємо підтримку Швецією спільного плану дій ЄС, у межах якого, зокрема, було ухвалено важливе політичне рішення щодо постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.