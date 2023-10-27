Юлія Соколовська на форумі Human Capital UA розповіла про зусилля зі збереження та розвитку людського капіталу України

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська відкрила перший форум Human Capital UA та розповіла про пріоритетні напрями збереження й розвитку людського капіталу в Україні.

Уперше урядовці, представники бізнес-спільноти, громадські активісти й демографи зібралися, щоб обговорити розвиток людського капіталу України. Очільники міністерств, керівники громадських організацій, дипломати та бізнесмени розглянули найгостріші проблеми людського капіталу та глобальну стратегію його розвитку.

Організаторами заходу виступили Центр економічного відновлення, ГО EasyBusiness, Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) за фінансування уряду Німеччини. ПРООН підтримує стратегічні ініціативи, спрямовані на розвиток потенціалу, щоб сприяти всебічному зростанню й сталому людському розвитку.

Під час виступу Юлія Соколовська подякувала за лідерство та роль координатора команді ПРООН, яка з початком повномасштабної війни однією з перших почала працювати над оцінюванням збитків, завданих нашій країні російською агресією, зокрема й у сфері людського капіталу. Пані Соколовська зазначила, що спільно було проведено системне оцінювання впливу війни на різні сфери, зокрема на умови життя громадян, освіту, охорону здоров’я, гендерну рівність, соціальну інтеграцію.

Заступниця керівника Офісу Глави держави також нагадала, що Президент України Володимир Зеленський у 2021 році затвердив Стратегію людського розвитку. Однак повномасштабна війна Росії значно поглибила проблеми в цій сфері, адже понад 6 млн громадян України виїхали за кордон, понад 5 млн офіційно отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Щодня люди зазнають травмувань та поранень. За 1,5 року війни визнано особами з інвалідністю понад 270 тис. українців. Крім того, на окупованих землях Росія викрадає українських дітей, незаконно депортує та насильно переміщує їх на свою територію.

Юлія Соколовська розповіла про пріоритетні напрями, які вже підтримуються в Україні для збереження та розвитку людського капіталу. Зокрема:

1. Фізичне та психологічне відновлення людини, яке забезпечується шляхом запровадження нової системи реабілітації відповідно до світових стандартів, а також розвиток психологічної допомоги. У цьому напрямі Юлія Соколовська відзначила важливу роль першої леді України Олени Зеленської.

2. Розвиток системи охорони здоров’я, зокрема забезпечення обладнанням, технікою, висококваліфікованими фахівцями та запровадження партнерства, формування мережі спроможних лікарень.

3. Цифровізація та спрощення доступу громадян до всіх соціальних виплат і пенсій.

4. Розбудова ринку соціальних послуг, за якого громадські об’єднання, приватні й комунальні підприємства могли б професійно надавати послуги та в такий спосіб вивільняти час членів сім’ї для кар’єри та професійного розвитку. Це сприяло б гендерній рівності в професійній сфері.

5. Формування нових активних програм зайнятості та підприємництва, навчання й перенавчання, зокрема для жінок, ветеранів, людей з інвалідністю.

6. Трансформаційні зміни в освіті та інноваціях.

«Усе це наповнює життям Стратегію розвитку людського капіталу й дає надію на повернення, збереження та розвиток людського капіталу України», – зазначила Юлія Соколовська.

У форумі також взяли участь перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко, міністр соціальної політики Оксана Жолнович і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.