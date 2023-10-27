Юлія Соколовська обговорила з головою Офісу Ради Європи в Україні подальшу співпрацю щодо розвитку соціальної сфери

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська провела зустріч із головою Офісу Ради Європи в Україні Мачеєм Янчаком і його командою.

Юлія Соколовська подякувала Мачею Янчаку за співпрацю та привітала його з призначенням головою Офісу Ради Європи в Україні у вересні цього року.

Заступниця керівника Офісу Глави держави відзначила успішність спільних зусиль, зокрема щодо створення безбар’єрного простору в Україні, ініційованого першою леді України Оленою Зеленською в межах проєкту «Без бар’єрів». Завдяки плідній роботі за участю радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності Тетяни Ломакіної розроблено й ухвалено Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

Унаслідок повномасштабної війни Росії в нашій державі збільшується кількість людей з інвалідністю. Тож необхідно сприяти їхній самореалізації, розвитку їхньої кар’єри, залученню їх до суспільного й громадського життя та усувати можливі перешкоди на цьому шляху. Зокрема, на основі польського досвіду було розроблено законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю», який стане важливим кроком до безбар’єрності в Україні.

Також триває спільна робота з підготовки Соціального кодексу України, який змінить сучасну систему соціального забезпечення відповідно до зобов’язань України щодо імплементації Європейської соціальної хартії (переглянутої).

Мачей Янчак зі свого боку окреслив майбутні плани щодо подальшої підтримки України, зокрема щодо допомоги в її відновленні й розбудові.