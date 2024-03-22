Юлія Соколовська та Ольга Будник обговорили з керівництвом Британської ради продовження співпраці та нові проєкти з Фондом Президента України

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська та радниця – уповноважена Президента з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник провели зустріч із керівництвом Британської ради щодо подальшої співпраці за основними напрямами діяльності Фонду, а також обговорили нові спільні проєкти та ініціативи.

До заходу долучилися: головний виконавчий директор Британської ради Скотт Макдональд, директор Британської ради в Україні Колм МакГіверн та керівниця освітніх програм Британської ради в Україні Людмила Таценко.

Під час зустрічі Ольга Будник презентувала не лише програми та ініціативи Фонду, а й успішні кейси реалізації спільних проєктів, створених за участю британських партнерів. Зокрема, це трирічна програма розвитку управлінського складу університетів «Лідери трансформації університетів задля відновлення України», яка реалізується з Британською радою. В пілотному циклі програми взяли участь шість провідних вітчизняних закладів вищої освіти.

Вдалим прикладом такої взаємодії стала ініціатива Twinning. Вона передбачає тісну співпрацю низки українських університетів з іноземними закладами вищої освіти. Нині створені партнерства між вітчизняними вишами та університетами Сполученого Королівства, Німеччини, Австралії, Канади та Ірландії.

Особливим успіхом у межах ініціативи Twinning стала програма подвійних дипломів із вишами Великої Британії. Це потужний крок в інтернаціоналізації вищої освіти в Україні. За результатами навчання випускники отримують дипломи одразу двох університетів – українського та британського. Для студентів це унікальна можливість здобути освітні компетенції одночасно від викладачів українського та британського ЗВО без необхідності виїжджати за кордон. Цього року кількість університетів, де діє українсько-британська програма подвійних дипломів, було збільшено до десяти.

Юлія Соколовська акцентувала на особливій увазі Офісу Президента до сфер освіти й науки, адже вони критично важливі для розвитку України. Вона також наголосила на необхідності створення умов для навчання талановитої української молоді із залученням міжнародних організацій.

«Упродовж останніх двох років ми змушені кризово реагувати на виклики війни, але водночас діяти більш стратегічно. Ми вже працюємо над тим, як збільшити потенціал наших талановитих людей, відкрити для них доступ до найкращих світових університетів, а потім повернути в Україну. Для цього необхідно забезпечити відповідну інфраструктуру, щоб, повертаючись додому, кожен зміг зробити свій внесок у відновлення країни на якісно новому рівні», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Вона також наголосила на зацікавленості української сторони у створенні аналітичних юнітів при університетах за підтримки британських партнерів-менторів. Сполучене Королівство має вагомий історичний досвід у реалізації таких проєктів, даючи науковцям змогу працювати над рішеннями, яких потребує уряд. Крім того, було запропоновано розпочати роботу над створенням нової програми, ідея якої полягає в запрошенні британських професорів до викладання в українських університетах.

«Для Фонду Президента України, як і для держави, розвиток людського капіталу є пріоритетним напрямом діяльності. Ми продовжуємо впроваджувати програми заохочення для талановитої молоді», – розповіла Ольга Будник.

Вона зазначила, що торік Фонд утретє виплатив 100 тис. грн премії переможцям і призерам міжнародних учнівських олімпіад. Крім того, було започатковано та вперше виплачено премії розміром 50 тис. грн для вчителів, які підготували цих учнів, адже важливо підтримувати тих, хто не просто вчить, а розкриває та розвиває таланти молоді.

«Нині ми перебуваємо на етапі запуску програми грантів для молодих науковців та магістрів для проведення міжнародних досліджень і навчання в найкращих світових закладах вищої освіти за напрямами, необхідними для відновлення країни. Ми прагнемо зробити можливою підготовку вмотивованих та висококваліфікованих фахівців, які після повернення в Україну інтегруватимуть свої компетенції у відповідних сферах, забезпечуючи сталий розвиток держави», – зазначила Ольга Будник.

Зі свого боку Колм МакГіверн наголосив на необхідності продовження програм Британської ради в напрямах освіти й науки в Україні, а також на важливості співпраці з українськими закладами вищої освіти.