Юлія Соколовська у складі української делегації взяла участь у тематичному тижні UA Healthcare: Medical Technologies у межах «Експо-2020» у Дубаї

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська у складі офіційної української делегації відвідала всесвітню виставку «Експо-2020» (м. Дубай, Об’єднані Арабські Емірати), де, зокрема в національному павільйоні України, розпочався тематичний тиждень, присвячений охороні здоров’я – UA Healthcare: Medical Technologies.

Презентація українських розробок на виставці в Дубаї дасть змогу представити та просувати вітчизняні медичні товари й послуги на світові ринки та ринки країн Близького Сходу. Адже у виставці Arab Health беруть участь понад 3,5 тис. експонентів з усього світу. Тут представлений широкий спектр медичних товарів і послуг, що базуються на технологіях та інноваціях. Захід об’єднує понад 56 тис. представників сфери охорони здоров’я.

Українська делегація в Дубаї мала на меті розвинути й деталізувати домовленості, досягнуті під час візиту Президента України Володимира Зеленського до ОАЕ.

Так, під час зустрічі із заступником міністра охорони здоров’я та профілактики Об'єднаних Арабських Еміратів доктором Аміном Хусейном Аламірі було домовлено про посилення взаємодії між міністерствами охорони здоров’я двох країн, заплановано візит представників міністерства ОАЕ до України та підписання меморандуму про співпрацю. Метою документа є обмін інформацією про дослідження, зокрема біомедичні та економічні, у системі охорони здоров’я; обмін науковцями, експертами та сприяння навчанню й підвищенню кваліфікації фахівців обох країн; вдосконалення інформаційних систем у сфері охорони здоров’я та епідеміології, включно з комунікаціями, статистичними методами тощо; залучення інвестицій в охорону здоров’я України.

Також важливим напрямком для розвитку двосторонніх відносин може бути налагодження туристичного потоку до України з медичною метою. Мешканців ОАЕ приваблює можливість проходження реабілітації в нашій країні, яку можна поєднувати з відпочинком у прохолоднішому кліматі влітку. Особливо цікавими є моделі довгострокової реабілітації, яких недостатньо багато в арабській країні. Опрацьовуючи ці питання, українська делегація відвідала одного з провідних постачальників медичних послуг на території м. Дубая.

Участь у виставці Arab Health є доброю нагодою презентувати українські досягнення у сфері охорони здоров’я та обмінятися досвідом з різними державами світу щодо медичних технологій. Тож учасники делегації обговорили з організаторами можливість формування українського павільйону наступного року.