Юлія Соколовська відкрила марафон-конференцію про вплив війни на жінок і жінок на війну

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська взяла участь у відкритті марафону – конференції про вплив війни на жінок і жінок на війну, який триватиме 24 години.

Учасники заходу обговорюють вплив війни на жінок в Україні та за кордоном і наслідки для гендерної рівності у довгостроковій перспективі.

Як наголосила Юлія Соколовська, війна – це час, коли суспільні цінності й моделі поведінки можуть переглядатися та змінюватися швидше й різкіше, ніж за інших обставин, може трансформуватися усталений суспільний договір, можуть формуватися нові «нормально».

«Українські «нормально» – це жінки в армії, на інформаційному, адвокаційному та гуманітарному фронтах. Українки воюють, знаходять кошти на зброю та якісне спорядження, волонтерять у найгарячіших точках, керують цілими сферами, ведуть переговори на різних глобальних майданчиках, формують нові практики й тренди на міжнародній арені та в інституціях, привносять українську культуру та ідеї в країни, що їх прийняли, лікують, вчать, підтримують, допомагають, просувають, заробляють, доглядають, відчувають, реагують, несуть відповідальність, дбають», – констатувала Юлія Соколовська.

На переконання заступниці керівника Офісу Президента, сила українських жінок – приклад незламності й боротьби для всього світу, приклад відданості, зібраності, професіоналізму та об’єднання.

Тож, за її словами, участь жінок у наближенні перемоги повинна мати рівноцінне висвітлення.

Як зазначила Юлія Соколовська, історії українок, які беруть активну участь у наближенні перемоги, а також висвітлення проблем і загроз, які несе війна, мають голосно звучати в інформаційному просторі. Адже, роблячи рівний внесок у наближення перемоги, українки мають отримати й рівні можливості для її реалізації.

Заступниця керівника Офісу Президента звернула увагу учасників конференції на важливість надання всіх необхідних важелів для підсилення жіночого лідерства, солідарності й сестринства.

Вона також зауважила, що в таких складних умовах держава міцно дотримується європейських цінностей і реалізує масштабні проекти з підтримки жінок. Є кілька програм сприяння працевлаштуванню й перенавчанню жінок, щоб посилити їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Ця програма має також підтримати тих українок, які повернуться з-за кордону, куди виїхали через війну.

Юлія Соколовська також розповіла про розвиток сфери реабілітації та надання соціальних послуг, щоб зменшити доглядову працю жінок, сприяти їхній самореалізації.

Участь жінок у відновленні України – ключовий крок не лише до соціальної рівності, а й до економічної стабільності та розвитку, зазначила вона, завершуючи виступ.

Заступниця керівника Офісу Президента також подякувала міжнародним партнерам, зокрема уряду Великої Британії, за постійну й системну підтримку України на шляху до наближення гендерної рівності.