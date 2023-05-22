Юлія Соколовська зустрілася з представниками Посольства Швейцарії

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська провела зустріч із радником, керівником програм з питань миру та прав людини Посольства Швейцарської Конфедерації Гаетан Ванне та координатором проектів із питань миру та прав людини посольства Швейцарської Конфедерації Наталією Сорокіною.

Учасники зустрічі обговорили допомогу Україні у створенні та розвитку реєстрів та обміну інформацією про постраждалих / депортованих українських дітей.

Заходи зі створення відповідних реєстрів та інструментів обміну інформацією реалізуються в межах проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарією та виконується Фондом Східна Європа у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України та Фондом Innovabridge.

Учасники зустрічі домовилися про подальшу співпрацю. Визначено, що пріоритетним є створення прозорого механізму, орієнтованого на потреби жертв / постраждалих, та зрозумілих для них алгоритмів.