Юлія Свириденко: Працюємо над пакетом заходів для стимулювання економічного зростання у 2021-2022 роках

Триває розробка нового пакету заходів, які мають стимулювати українську економіку у 2021-2022 роках. Про це заявила заступник керівника Офісу Президента України, голова Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва Юлія Свириденко під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Малий і середній бізнес та держава».

«Минулий рік був надскладним для всього світу, і Україна не стала винятком. Найсильніше пандемія вразила сферу послуг. Наприклад, додана вартість у готельному бізнесі скоротилися на 30%, а промислове виробництво в Україні впало на 5,2%. Але загальні показники говорять, що ми пройшли випробування 2020 роком успішно», – сказала Юлія Свириденко.

За її словами, цьому сприяло й фіскальне стимулювання, і монетарна політика, і низка урядових рішень, а також активна позиція самих представників малого, середнього та мікробізнесу. Як результат, ВВП України, попри песимістичні очікування падіння на 8%, зменшився лише на 4,2%.

Заступник керівника Офісу Президента нагадала про запроваджену урядом з ініціативи Глави держави програму, яка стимулювала збереження робочих місць шляхом компенсування роботодавцям 2/3 заробітної платні найманих працівників. Цією програмою скористалися 365 тис. працівників. Також була надана державна підтримка фізичним особам – підприємцям, у яких є діти до 10 років. Крім того, 500 тис. осіб отримали 8 тис. грн матеріальної допомоги, що дало їм змогу пережити запровадження обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу.

«Дуже важлива програма, якою ми дійсно пишаємося й над корекцією якої ми працюємо задля того, щоб іще більше підприємців могли нею скористатися, це програма «5-7-9%». Уже видали понад 10 тисяч кредитів на загальну суму більш як 25 мільярдів гривень. У цьому році ми маємо можливості для розширення цієї програми, і, звичайно, ми будемо фокусуватися насамперед на тих, хто має найменший доступ до кредитних ресурсів. Саме на мікробізнесі і мікропідприємництві», – зазначила Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що в результаті цих програм безробіття в Україні у 2020 році становило 10% при середньому показнику 8%, тобто зростання було незначним.

Юлія Свириденко повідомила, що на основі цих заходів, які вже довели свою ефективність, розробляється новий пакет стимулювання економіки на 2021-2022 роки.

«Ми зараз спрямовуємо всі наші зусилля для того, щоб розробити пакет заходів на 2022 рік, для того, щоб стимулювати економічне зростання», – зауважила вона.

Юлія Свириденко також повідомила, що очолювана нею Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва також працює над пропозиціями, впровадження яких стимулюватиме та допомагатиме бізнесу розвиватися. Деякі напрацювання, зокрема щодо лібералізації трудових відносин та еквайрингу, будуть представлені найближчим часом.

«Ми вдосконалимо програму дешевого кредитування «5-7-9». Також ми модифікуємо програму допомоги з часткового безробіття та сфокусуємо її насамперед на так званій червоній зоні. І на тих КВЕДах, які найбільше постраждали від запровадження карантинних заходів. Ми продовжуємо підтримувати IT-розвиток. І очікуємо, що IT-сектор генеруватиме 10% ВВП», – додала Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що розвиток малого та середнього бізнесу – це один з пріоритетів держави, адже від нього залежить робота багатьох інших галузей економіки.