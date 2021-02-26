Юлія Свириденко: Рада з питань розвитку підприємництва планує за місяць представити перший пакет законодавчих пропозицій

Активний темп роботи Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва дасть змогу в найближчий місяць вийти на перший пакет узгоджених пропозицій законодавчих змін для спрощення життя невеликому бізнесу.

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента України та голова Ради Юлія Свириденко.

За її словами, на засіданні Ради 2 березня був затверджений проект пропозицій, напрацьований групою за напрямком спрощення регулювання нагляду за якістю непродовольчих товарів. Ці пропозиції стали результатом місячної роботи за участю десятків підприємців і представників підприємницьких асоціацій з усіх регіонів України, представників державних органів влади та незалежних експертів.

Як повідомив керівник цієї робочої групи, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та член Ради Ігор Дядюра, за два тижні підприємці сформулювали 13 проблем, які потрібно вирішити.

«Потім за участі прекрасних експертів були напрацьовані готові рішення, сформульовані у вигляді змін до законодавства», – сказав він.

Ігор Дядюра зазначив, що серед експертів групи працювали представники Держспоживслужби та профільного департаменту Мінекономіки, тому пропозиції вже попередньо узгоджені представниками уряду.

«Ми домовилися провести роботу з народними депутатами, зокрема з керівництвом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Найшвидший шлях – внесення законопроектів від народних депутатів, які будуть узгоджені з профільним комітетом. Будемо також пропонувати, щоб Президент України визначив ці законопроекти як невідкладні», – наголосила Юлія Свириденко.

Вона уточнила, що окремі пропозиції можуть бути враховані як поправки до деяких законопроектів, які вже внесені на розгляд парламенту.

Голова Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва також повідомила, що на засіданні були детально обговорені напрацювання робочої групи за напрямком лібералізації трудового законодавства та виділені пріоритетні проблеми, які потребують першочергового вирішення.

Учасники засідання також заслухали детальні звіти про діяльність робочих груп щодо впорядкування використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та щодо спрощення адміністрування й застосування ІТ-технологій.

Окрім того, було затверджено персональний склад чотирьох робочих груп Ради та типове положення про робочу групу при обласній державній адміністрації щодо розв'язання проблемних питань діяльності суб’єктів малого підприємництва.

За словами експерта та члена Ради Ксенії Ляпіної, щоб в областях реально відбувалося обговорення усіх проблем малого бізнесу та напрацювань Ради при Президентові України, щоб комунікація з підприємцями усіх регіонів була дієвою, потрібно дещо формалізувати діяльність робочих груп при облдержадміністраціях.

Нагадаємо, Рада з питань сприяння розвитку малого підприємництва – консультативно-дорадчий орган при Президентові України, створений задля сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади й суб'єктів малого підприємництва та їхніх громадських об'єднань.