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З 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею МКС

25 жовтня 2024 року - 20:13

З 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею МКС

У Нью-Йорку заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра і Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця офіційно депонували ратифікаційну грамоту Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Це означає, що з 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею МКС.

«Це знакова подія для України. Ми завершили довготривалий процес ратифікації цього важливого інструменту й нарешті повноцінно долучаємося до роботи ключового світового органу кримінального правосуддя», – зазначила Ірина Мудра.

Україна підписала Римський статут іще 2000 року. За його ратифікацію Верховна Рада проголосувала цьогоріч 21 серпня, а в День Незалежності Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

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