З 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів – Президент 

З понеділка, 12 травня, має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Про це домовилися під час першої зустрічі лідерів United Europe in Ukraine, підтвердили на засіданні лідерів країн коаліції охочих у Києві та узгодили з Президентом США Дональдом Трампом.

Після закінчення засідання лідерів коаліції охочих Президент України Володимир Зеленський, Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер ФРН Фрідріх Мерц і Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомили про його результати під час спільної пресконференції.

«Щойно ми всі разом говорили з Президентом Трампом, і ми погодили наш спільний погляд, наші подальші дії. Повне й безумовне припинення вогню дуже потрібне. Відповідальність за відмову дуже потрібна. В умовах такого припинення вогню можемо разом погодити фундамент настання миру», – зазначив Володимир Зеленський.

Безумовне припинення вогню означає без жодних умов, а спроба висувати будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

«Путін хоче умов. Він замість припинення вогню організував військовий парад. Він іще раз кидає виклик. Він відмовляється попри наші численні заклики, попри заклики від України. Всі лідери коаліції охочих, із якими ми спілкувалися, виступили за негайне припинення вогню без будь-яких умов», – сказав Кір Стармер.

Якщо Росія відмовиться від припинення вогню, будуть застосовані санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи.

«Їх уже будуть зараз готувати й координувати між американцями та європейцями», – наголосив Емманюель Макрон.

Під час засідання також домовилися, що чітким пріоритетом є зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії українського суверенітету. Ключовим елементом гарантій безпеки також має стати контингент підтримки. Зміцнення української армії охоплює фінансування її обороноздатності та інвестиції у виробництво зброї в Україні, у європейських країнах та у спільні проєкти.

«Ми обговорили, якими можуть бути подальші кроки, яким може бути шлях до справжнього миру. Наступний крок повинен вийти за межі припинення вогню», – наголосив Фрідріх Мерц.

Крім того, лідери домовилися продовжити роботу над ефективним використанням заморожених російських активів і зробити це окремим пунктом для обговорення на саміті G7.

«Вперше ми мали від певного часу відчуття, що весь вільний світ об’єднаний. І це не лозунги, а рішення, які ми ухвалили», – підсумував Дональд Туск.