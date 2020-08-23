З 29-ю річницею незалежності Україну привітали президенти США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, а також Папа Франциск, Королева Єлизавета ІІ та інші світові лідери

Україна приймає привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці незалежності.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своєму привітанні народу України, надісланому на ім’я Президента Володимира Зеленського, наголосив на викликах, які переживає Україна та світ цьогоріч, відзначивши важливість мирних ініціатив керівництва держави та протистояння пандемії COVID-19.

«Я пишаюся, що США надали понад 41 мільйон доларів допомоги Україні в боротьбі з вірусом та його економічним впливом. Цей День Незалежності також є важливим святкуванням, оскільки Україна сміливо продовжує протистояти російській агресії. Я аплодую вашим зусиллям щодо мирного припинення конфлікту, ініційованого Росією на сході України», – йдеться у вітанні Президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп також зазначив, що США продовжують непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України до повернення контролю над всією її територією, включно з Кримом.

«Вільна й незалежна Україна рухається вперед завдяки своїй демократії, що квітне. США наполегливо підтримують реформи в Україні, ми підтримуємо всіх українців – чи то в уряді, бізнесі, чи у громадянському суспільстві, – чиї зусилля сприяють верховенству закону, економічному зростанню, залучають іноземні інвестиції та прискорюють євроатлантичну інтеграцію України», – наголосив Президент Сполучених Штатів.

Лідер Французької Республіки Еммануель Макрон у своєму привітанні побажав українському народу процвітання та миру.

Він також відзначив наполегливість та відкритість Володимира Зеленського для досягнення відчутного прогресу у відновленні миру на Донбасі.

«Ця рішуча позиція, відкривши шлях до проведення саміту в Парижі у грудні торік, дозволила провести низку звільнень полонених, пов’язаних з конфліктом, а також останнім часом запровадити заходи з посилення режиму припинення вогню», – наголосив Еммануель Макрон.

Він запевнив, що Франція разом з Німеччиною й надалі залишатиметься поруч з Україною в пошуках сталого політичного вирішення конфлікту на сході країни, а також відстоюватиме суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

«На продовження наших останніх перемовин хотів би побажати подальшого розвитку наших двосторонніх відносин та зміцнення зв’язків дружби й довіри між нашими країнами», – йдеться в листі Президента Французької Республіки на адресу Володимира Зеленського.

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр привітав громадян України з Днем Незалежності від імені німецького народу.

«Німеччина і в майбутньому дієво та солідарно стоятиме пліч-о-пліч з Україною у справі збереження її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності, невтомно виступатиме за припинення насилля та страждань українців, що живуть на сході країни. У День Незалежності України я хочу наголосити: Крим залишається частиною України», – йдеться в листі Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Беручи до уваги великі виклики, що стоять перед Україною, Президент Німеччини побажав Володимиру Зеленському та українському народові «великої сили й мужності, щоб підтримувати один одного, здійснити необхідні кроки у реформах і подолати наслідки пандемії COVID-19».

Папа Франциск з нагоди Дня Незалежності передав Президентові України та всім українським громадянам побажання миру й процвітання.

«У цей час, коли ви святкуєте День Незалежності країни в умовах епідемічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, я запевняю вас та ваших громадян у моїй молитві та близькості, щоб у дусі єднання, солідарності та діалогу ви розбудовували стабільну та єдину державу. Так, щоб кожен українець міг жити в мирі, благополуччі, безпеці та братерстві. Нехай Господь благословить вас та всіх мешканців вашої країни», – сказано в листі понтифіка.

Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга, яка цьогоріч відвідала з Володимиром Зеленським Донбас, також передала Главі Української держави найкращі побажання до Дня Незалежності.

«Гарні довірчі відносини між нашими двома країнами дозволяють нам разом вирішувати великі глобальні проблеми. Я все ще маю дуже гарні спогади про свій нещодавній візит до вашої країни й дуже сподіваюся співпрацювати з вами для вирішення згаданих проблем. Бажаю вам та народу України щастя, процвітання та всіляких успіхів у майбутньому», – написала Симонетта Соммаруга.

«З великою радістю надсилаю Вашій Високоповажності свої теплі привітання з нагоди вашого національного свята, разом з найкращими побажаннями народу України у цей важкий час», – йдеться у привітанні Королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда в річницю проголошення незалежності України побажав Главі Української держави єдності та миру.

Анджей Дуда висловив радість щодо того, що двосторонні відносини між Польщею та Україною розвиваються дружньо, гармонійно та стабільно, і роль України як близької та важливої держави-партнера Польщі постійно зростає.

«Ми цінуємо наш діалог як щодо двосторонніх, так і регіональних питань. Польща незмінно підтримує суверенітет і цілісність України та залишається прихильником її інтересів у Євросоюзі та НАТО», – зазначив Президент Польщі.

Очільник Угорщини Янош Адер у своєму привітанні зазначив, що Угорщина однією з перших визнала незалежність України і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Української держави на теренах спільних європейських цінностей.

«Переконаний, що добросусідські відносини й тісна співпраця між Угорщиною та Україною не мають альтернативи. З радістю констатую, що в цьому році нарешті відбулось зближення в наших відносинах. Перед нами ще багато завдань, але впевнений у тому, що шляхом взаємної поваги й добрих намірів ми зможемо знайти рішення у ще відкритих питаннях», – сказано у привітанні Яноша Адера.

Президент Словаччини Зузана Чапутова надіслала Президентові України відеозвернення з вітаннями з нагоди Дня Незалежності, у якому побажала українському народові сили й рішучості.

Король Королівства Саудівська Аравія Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд з нагоди святкування річниці Дня Незалежності України направив Президенту Володимиру Зеленському листа з найщирішими побажаннями міцного здоров'я та щастя, а уряду та дружньому українському народові – сталого прогресу та процвітання.

Також Україну з національним святом привітали Президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла, Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Президент Таджикистану Емомалі Рахмон, Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, Президент Перу Мартін Віскарра Корнехо та багато інших світових лідерів.

«Я дуже щасливий, що Україна так високо на порядку денному на міжнародній арені. Завтра нам 29 років. Ми ще такі молоді, але вже такі досвідчені. Впевнений, що Україні є чим здивувати світ. І ми зробимо все, аби Україну знали як квітучу країну щасливих людей», – зазначив Володимир Зеленський.