Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України
Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та добровольців із Днем Збройних сил України

6 грудня 2019 року - 09:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

З Фонду Президента виділено 200 млн грн на прискорення добудови «Охматдиту» – Володимир Зеленський

6 грудня 2019 року - 14:52

Президент нагородив військовослужбовців ООС, присвоїв військові звання та почесні найменування військовим частинам

6 грудня 2019 року - 14:33

Володимир Зеленський: Сильна армія – це запорука незалежності та права на самостійний розвиток України

6 грудня 2019 року - 13:47

Володимир Зеленський зустрівся з учасниками Євромайдану

5 грудня 2019 року - 23:42

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Донецької області
Робоча поїздка Президента України до Донецької області

6 грудня 2019 року - 13:46

Перейти до всіх галерей

З Фонду Президента виділено 200 млн грн на прискорення добудови «Охматдиту» – Володимир Зеленський

6 грудня 2019 року - 14:52

З Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту виділено 200 млн грн на добудову лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», заявив Президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні Верховна Рада підтримала законопроект, який був внесений мною як невідкладний, про виділення з Фонду Президента України 200 млн грн на добудову лікарні «Охматдит». Дякую всім народним обранцям за це справді дуже важливе рішення. 200 млн грн – це та сума, яка дасть змогу вже зараз прискорити добудову «Охматдиту», і ми зможемо закінчити будівництво вже навесні», – сказав Глава держави, коментуючи ухвалення парламентом відповідного закону.

Президент також зазначив, що у державному бюджеті на 2020 рік для «Охматдиту» передбачено 500 млн грн, які можуть бути використані для закупівлі обладнання.

«І вже в наступному році ми зможемо запустити новий корпус головної дитячої лікарні країни», – резюмував Глава держави.

Нагадаємо, першу частину нового корпусу «Охматдиту» було відкрито у квітні цього року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого «Охматдиту» становитиме понад 67 тис. кв. м – кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення. 

Версія для друку