З Фонду Президента виділено 200 млн грн на прискорення добудови «Охматдиту» – Володимир Зеленський

З Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту виділено 200 млн грн на добудову лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», заявив Президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні Верховна Рада підтримала законопроект, який був внесений мною як невідкладний, про виділення з Фонду Президента України 200 млн грн на добудову лікарні «Охматдит». Дякую всім народним обранцям за це справді дуже важливе рішення. 200 млн грн – це та сума, яка дасть змогу вже зараз прискорити добудову «Охматдиту», і ми зможемо закінчити будівництво вже навесні», – сказав Глава держави, коментуючи ухвалення парламентом відповідного закону.

Президент також зазначив, що у державному бюджеті на 2020 рік для «Охматдиту» передбачено 500 млн грн, які можуть бути використані для закупівлі обладнання.

«І вже в наступному році ми зможемо запустити новий корпус головної дитячої лікарні країни», – резюмував Глава держави.

Нагадаємо, першу частину нового корпусу «Охматдиту» було відкрито у квітні цього року. Комплекс оснащений сучасним медичним обладнанням для прийому пацієнтів зі складними діагнозами. Весь комплекс оновленого «Охматдиту» становитиме понад 67 тис. кв. м – кілька блоків, у яких розміщуватимуться 10 сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних відділень та діагностичне відділення.