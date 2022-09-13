З метою модернізації системи трудових відносин в Україні Президент призначив нового голову Національної служби посередництва і примирення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 649/2022 про призначення кандидата юридичних наук, доцента кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інституту права КНУ ім. Т. Шевченка Дмитра Кухнюка новим головою Національної служби посередництва і примирення, що має забезпечити повноцінне функціонування системи соціального діалогу в країні.

Цю службу Глава держави утворив, зокрема, задля сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), здійснення посередництва та примирення в таких ситуаціях.

В умовах воєнного стану надзвичайно важливим є зближення позицій роботодавців, профспілок і влади. Це необхідно для ухвалення узгоджених рішень з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, врегулювання трудових, соціальних, економічних відносин, забезпечення підвищення рівня та якості життя громадян.

Сучасні тенденції у трудових відносинах, євроінтеграційний рух України потребують модернізації системи та механізмів урегулювання трудових спорів, здійснення медіації у врегулюванні як колективних, так і індивідуальних трудових спорів, ведення соціального діалогу та цифровізації всіх процесів.

Ці питання є пріоритетними напрямками роботи для нового голови Національної служби посередництва і примирення.

Досвід Дмитра Кухнюка в роботі з врегулювання спорів і конфліктів, новітні погляди в юриспруденції сприятимуть виконанню поставлених Президентом завдань.