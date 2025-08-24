З нагоди 34-ї річниці відновлення незалежності України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистих заходах на Софійській площі

На Софійській площі в Києві Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заходах з нагоди Дня Незалежності України.

Привітати Україну та український народ особисто прибули Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, спецпредставник Президента США з питань України генерал Кіт Келлог, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветеранів Великої Британії, заступник міністра оборони Чехії, постійний секретар Міністерства оборони Естонії та духовні лідери.

«​Сьогодні Україна відзначає День Незалежності – воюючи. Захищаючись. Під ударами, під тривогами. Але сильною. І, що дуже важливо, не наодинці. І кожного дня все більше повертаючи цю війну туди, звідки вона до нас прийшла: у російське небо й на російську землю. І з кожним кроком цієї війни там, із тиском на Росію, із її реальними втратами ми знаємо, що мир для України стає ближчим», – сказав Глава держави.

Прем’єр-міністр Канади привітав українців із Днем Незалежності та висловив повагу й підтримку Україні.

«Канада завжди буде з вами. Ваша справа – свобода, демократія, суверенітет – це й наша справа. І ваша історія формує нашу історію. Я виріс у канадських преріях, де мій горизонт був схожим на ваш прапор, де мої однокласники мали ваші імена, а їхні батьки й діди розмовляли вашою мовою», – зазначив Марк Карні.

Володимир Зеленський наголосив, що українці та всі партнери працюють разом, щоб дотиснути Росію до миру та отримати гарантовану безпеку. Президент подякував усім, хто допомагає, та всім українським воїнам, які вже 1278 днів повномасштабного російського вторгнення боронять українську незалежність.

Пам’ять полеглих героїв різних часів, які віддали найдорожче – своє життя – заради України та її незалежності, вшанували хвилиною мовчання.

Президент передав рідним загиблих воїнів, які удостоєні звання Герой України, ордени «Золота Зірка».

Це старший солдат Георгій Павлов. Відбивав штурми російських окупантів на Авдіївському напрямку. Загалом із лютого 2023-го до січня 2024-го знищив 63 піхотинців і близько 100 поранив. Торік у лютому троє українських захисників були заблоковані російською ДРГ. Георгій Павлов пробрався до них, вивів поранених побратимів, знищив трьох російських солдатів і ще одного взяв у полон. Георгій Павлов загинув 15 лютого минулого року, обороняючи позицію поблизу Авдіївки.

Майор Владислав Солоп. Як льотчик авіаційної ескадрильї здійснив 18 бойових вильотів на найскладніших напрямках фронту: завдавав уражень по особовому складу, пунктах управління й техніці ворога. Чотирнадцятого грудня минулого року вилетів на бойове завдання, щоб знищити автомобільний міст через річку Конка на Херсонщині. Майору довелося працювати в надскладній обстановці, але попри це він до останнього намагався виконати поставлене завдання. Під час пуску авіаційних засобів ураження, отримавши інформацію про запуск російської ракети в його бік, здійснив протиракетний маневр, щоб наблизитися до цілі. Утім його літак був збитий. Владислав Солоп загинув, відводячи пошкоджене повітряне судно від села Сонячне.

Старший солдат Олександр Хомяк (НГУ). У серпні – вересні минулого року, перебуваючи разом із побратимами в оточенні, здійснював розвідку. Завдяки цьому вдалося знищити 10 одиниць броньованої техніки, 4 мінометні розрахунки, 15 БпЛА та близько 2 взводів окупантів. П’ятнадцятого вересня, попри чисельну перевагу ворога, вступив у стрілецький бій і знищив близько двох відділень. У бою Олександр Хомяк зазнав множинних вогнепальних поранень, але в останню хвилину життя прикрив вхід побратимів до укриття, узяв на себе удар і врятував їх від осколкових поранень.

Президент особисто відзначив іще трьох Героїв України. Найвищої державної нагороди удостоєні:

Сержант запасу Назар Сапета, командир десантно-штурмового відділення. З грудня 2022 року до вересня 2023-го захищав Україну на Луганщині та поблизу Часового Яру й Кліщіївки на Донеччині. Знищив у боях щонайменше 65 окупантів. Двадцять другого вересня 2023 року разом зі своєю групою прорвав лінії оборони окупантів, що створило умови для подальшого наступу. Під час цього бою Назар Сапета зазнав тяжкого вибухового поранення, що призвело до ампутації обох ніг.

Капітан Павло Севрюк. Командир роти ударних БпЛА. Із липня 2022 року виконує бойові завдання в Запорізькій області. Торік знищував ворожі штурмові групи в селі Роботине. Застосовує FPV-дрони на відстані 40–50 км від лінії бойового зіткнення. Загалом у боях Павло Севрюк ліквідував близько 250 окупантів, 15 російських танків, 45 ББМ, 240 автомобілів, 77 гаубиць, 5 САУ, 3 РСЗВ, 13 ЗРК (8 комплексів «Бук М3», 1 «Бук М2», 2 «Тор М2», 2 ЗРК «Стріла-10»).

Майор Микола Черниш (НГУ). На початку повномасштабного російського вторгнення особисто ініціював переробку радянського боєкомплекту на боєприпаси, які ефективно застосовуються із сучасними ударними БпЛА. На Донеччині розробив бойовий маршрут і скоординував пуск ударного БпЛА, який уразив ворожу САУ «Тюльпан». На Луганщині під його особистим керівництвом та коригуванням був знищений ворожий ЗРК «Тор», уражені 11 одиниць техніки та 9 бліндажів з особовим складом.

Шістьом воїнам Глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

Молодший сержант Ілля Адамов. Брав активну участь у бойових діях на Запоріжжі та Херсонщині. З минулого року захищає Україну на Покровському напрямку. У січні цьогоріч у складі екіпажу ударних БпЛА знищив ворожий автомобіль із піхотою та склад пально-мастильних матеріалів, що дало змогу призупинити наступ ворога. Крім того, лише впродовж місяця було знищено ще три автомобілі окупантів, два склади БК, танк і гармату.

Сержант Володимир Гузенко. У лютому цього року на Покровському напрямку організував кругову оборону та не допустив обходу й оточення з боку ворога. У березні його відділення протягом 18 годин утримувало стратегічну позицію, він особисто знищував окупантів і взяв у полон двох російських військових. Під час одного з боїв упродовж чотирьох годин самостійно стримував ворога, а потім допоміг евакуювати поранених побратимів. Попри контузію продовжував вести вогонь із кулемета й зупинив просування штурмової групи.

Лейтенант Дмитро Кравченко. У складних бойових умовах на території Бєлгородської та Курської областей РФ, а також на Сумщині відновлював втрачений зв’язок між бойовими групами та командним пунктом, евакуював обладнання під обстрілами та зупинив кібератаку на систему управління. Завдяки його діям знищено 67 окупантів, 7 бронемашин і 2 командні пункти росіян.

Солдат Олександр Курце. З лютого до липня цього року, упродовж 149 днів, утримував позиції поблизу Андріївки на Покровському напрямку. Неодноразово особисто відбивав штурми ворога, ліквідовував окупантів та брав їх у полон. Знищив ворожу БМП і зупинив російську штурмову групу. Під обстрілами рятував поранених побратимів.

Солдат Євген Нетесаний. На Донеччині в лютому цьогоріч виявив підхід ворожої ДРГ і першим відкрив вогонь на ураження. У березні протягом 40 хвилин стримував наступ ворога, знищивши чотирьох окупантів. У травні під час атаки ворога, втративши зв’язок і командира, зібрав групу бійців, організував оборону та зірвав прорив позицій. Двічі був поранений, урятував з-під обстрілів шістьох побратимів.

Полковник Анатолій Січкар (ДПСУ). З вересня 2024-го до січня 2025-го підрозділи під його управлінням завдали критичних втрат «елітним» штурмовим підрозділам ворога на Курщині. Анатолій Січкар особисто заводив особовий склад на позиції та здійснив чотири виїзди на передній край оборони. Загалом підрозділ під його керівництвом знищив понад 180 окупантів і ще чотирьох узяв у полон, уразив понад 120 вогневих позицій та близько 60 фортифікаційних та інфраструктурних об’єктів.

Глава держави також відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і «За мужність» І й ІІІ ступенів.

Володимир Зеленський вручив бойові прапори командирам 5-ї окремої важкої механізованої бригади, 155-ї окремої механізованої бригади, 48-ї окремої артилерійської бригади, 783-ї окремої бригади оперативного обладнання території Державної спеціальної служби транспорту та полку підтримки Національної гвардії України, відзнаку «За мужність та відвагу» начальнику штабу – заступнику командира 21-ї окремої механізованої бригади, командирам 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг», 360-ї окремої берегової ракетної бригади, 225-го зенітного ракетного полку, начальнику Департаменту контррозвідки Служби безпеки України та начальнику 2-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Крім того, Президент вручив стрічки з почесним найменуванням «Подільська» командиру 46-ї окремої аеромобільної бригади та «Кодацька» – командиру 108-ї окремої бригади територіальної оборони.

Також Володимир Зеленський відзначив державними нагородами медиків, журналістів, волонтерів, митців, освітян і релігійних діячів.

Глава держави передав орден «За заслуги» ІІІ ступеня дружині загиблого воєнного фотографа, оператора та репортера Руслана Ганущака, вручив орден Свободи військовослужбовиці, парамедикині та волонтерці Юлії «Тайрі» Паєвській, орден князя Ярослава Мудрого V ступеня – голові ради Одеської регіональної асоціації євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концтаборів Рувіну Шварцману, ордени «За заслуги» ІІІ ступеня – журналістці, волонтерці Катерині Кусмаровій і заступнику директора регіональної філії «Донецька залізниця» Валерію Савчишину, орден княгині Ольги ІІ ступеня – голові громадської організації «Оберіг Миколаївщини» Неллі Яровенко, орден княгині Ольги ІІІ ступеня – співачці Сусані Джамаладіновій (Джамалі) та медаль «За врятоване життя» – водієві станції екстреної (швидкої) медичної допомоги Володимиру Павлюку з Херсонщини.

Окремо Володимир Зеленський відзначив внесок друзів України у світі та вручив орден князя Ярослава Мудрого V ступеня генеральному секретарю Всесвітнього баптистського альянсу Елайджі Брауну, ордени «За заслуги» І ступеня – міністру оборони Швеції Полу Хеннінгу Йонсону та спеціальному представнику Президента Сполучених Штатів Америки з питань України генералу Кіту Келлогу, орден «За заслуги» ІІ ступеня – Надзвичайному і Повноважному Послу Німеччини в Україні Мартіну Єгеру, орден «За заслуги» ІІІ ступеня – пастору, засновнику й генеральному директору The NOW Television Network (США) Марку Бернсу, старшій викладачці кафедри міжнародних відносин Національного університету «Києво-Могилянська академія», голові правління Східноєвропейського інституту розвитку (Індія) Мрідулі Гош, генеральному секретарю Європейської баптистської федерації (Велика Британія) Алану Дональдсону, а також Хрест Івана Мазепи – президентові Українського конгресового комітету Америки (США) Михайлу Савківу.