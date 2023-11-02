З нагоди Дня ракетних військ і артилерії та Дня інженерних військ Володимир Зеленський вручив державні нагороди захисникам України

У День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями цих родів військ та вручив державні нагороди.

«Сьогодні ми відзначаємо професійний день саме тих наших воїнів, які є опорою для всіх Сил оборони та безпеки України. Це – День ракетних військ та артилерії, і це – День інженерних військ. Саме тих родів військ, які створюють надійну базу і для стійкості оборонців України, і для просування наших підрозділів уперед», – наголосив Глава держави у своєму виступі.

Президент зазначив, що українські ракетні війська та артилерія стали одними з найпотужніших у світі, адже вміють бути ефективними навіть в умовах, коли ворог переважає за ресурсами.

«Українці вміють дивувати потужними влучаннями по окупанту – по його позиціях, по його системах – навіть тоді, коли більшість не вірить у реалістичність тих чи інших наших ударів. Українці вміють бути такими результативними, як це потрібно, щоб виходити з будь-яких складних, навіть дуже складних ситуацій», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що під час поїздок на фронт та спілкування з українськими захисниками на передових позиціях переконався в їхньому розумінні ситуації, тож впевнений у них.

«Всі українці впевнені у наших воїнах. І коли наші люди мотивовані, Україна здатна змінювати хід війни в інтересах нашої держави, в інтересах нашої незалежності. Зокрема, здатні наші воїни-артилеристи, наші ракетники… Воїни, вітаю вас із вашим днем», – сказав Глава держави.

Українські інженерні війська, як зазначив Президент, щодня виконують широкий спектр завдань: відкривають шлях у загородженнях ворога, забезпечуючи надійність нашої оборони, обладнують фортифікації та захищають українські позиції від російських атак.

«Майстерність ваша, інженерних військ, – це один із ключових елементів успіху всієї оборони. І я вдячний кожному солдату, кожному командиру в наших інженерних військах, які відчувають саме таку свою відповідальність і максимально повно виконують поставлені завдання. Дякую й вітаю вас», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив: навіть через 618 днів повномасштабної агресії Росії Україна б’ється і здобуває потрібні результати.

«Попри все щодня і щоночі наші воїни завдають потужних ударів по окупанту. Я пишаюся всіма українськими воїнами! Україна є завдяки тим, хто бореться заради неї. І хай буде світлою пам’ять про всіх наших людей, які віддали безстрашно своє життя, захищаючи Україну», – зазначив Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих захисників України.

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Глава держави вручив державні нагороди 30 військовослужбовцям ракетних військ і артилерії та військовослужбовцям інженерних військ ЗСУ.

Зокрема, молодший сержант Денис Дорофєєв та полковник Сергій Жук отримали з рук Володимира Зеленського відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг».

Також Президент вручив ордени Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня та ордени Данила Галицького.

Крім того, Президент вручив бойові прапори 190-му навчальному центру Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних Сил України, 68-му окремому береговому ракетному дивізіону 360-ї окремої берегової ракетної бригади Військово-Морських сил ЗСУ, 250-му об’єднаному центру інженерної підтримки Сил підтримки ЗСУ.

Відзнаку Президента «За мужність та відвагу» було вручено 48-й інженерній кам’янець-подільській бригаді Сил підтримки ЗСУ, 808-му окремому полку підтримки Сил підтримки ЗСУ.

Почесне найменування «Чорний ліс» Володимир Зеленський присвоїв 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки Сухопутних військ ЗСУ, «Поділля» – 143-му об’єднаному навчально-тренувальному центру Сил підтримки ЗСУ.

На заходах були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала.