З нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відбувся форум «11 років війни. Точка відліку: Крим»

З нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя за ініціативою Представництва Президента України в АР Крим та Офісу Кримської платформи в Києві відбувся форум «11 років війни. Точка відліку: Крим».

На заході були присутні понад 180 учасників, які обговорили ситуацію на тимчасово окупованому півострові Крим та посилення уваги міжнародної спільноти до цього питання.

Постійна представниця Президента України в АР Крим Ольга Куришко подякувала активістам за продовження спротиву російській окупації та волонтерам і міжнародним партнерам – за підтримку України в боротьбі за територіальну цілісність.

«Кожна санкція, кожне рішення, кожна дія на підтримку України – це ще один крок до звільнення Криму. Кримська платформа – це спільний міжнародний майданчик, який працює заради звільнення півострова від агресора», – наголосила вона.

У межах форуму також обговорили виклики реінтеграції, юридичну допомогу та підтримку постраждалих від окупації.

Участь у заході, зокрема, взяли: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко, віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно, депутат Європарламенту – постійний доповідач з питань України Міхаель Галер.

26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради АР Крим відбувся мітинг кримських татар і українців на підтримку територіальної цілісності України та на знак протесту проти російської окупації. Цього ж дня 2020 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.