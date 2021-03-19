З перших днів російської агресії Нацгвардія була в епіцентрі боротьби за незалежність України – привітання Президента з Днем Національної гвардії

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів Національної гвардії України із сьомою річницею створення цього військового формування з правоохоронними функціями.

Глава держави у своєму відеопривітанні зазначив, що історія Нацгвардії нерозривно пов’язана з новітньою історією боротьби українського народу за власну незалежність і територіальну цілісність.

«У критичний для держави момент новостворене формування об’єднало у своїх лавах військових, правоохоронців та добровольців-патріотів. З перших днів російської агресії ви були в епіцентрі подій, які вирішували долю України», – наголосив він.

Володимир Зеленський зауважив, що завдяки активній участі нацгвардійців, їхній стійкості та мужності вдалося зупинити поширення частиною України «вірусу сепаратизму».

«У Краматорську, Маріуполі, Слов’янську, Сєвєродонецьку, Лисичанську та в десятках інших населених пунктів Донбасу знову замайорів синьо-жовтий український прапор. А ще – наш прапор залишився майоріти над Харковом у найбільш напружені дні протистояння. Тоді ми змогли відстояти фактично всю Україну», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що воїни-гвардійці виконують завдання не лише в районі проведення операції Об’єднаних сил, а й там, де виникає гостра потреба у забезпеченні законності та справедливості. Зокрема вони щодня допомагають українським поліцейським захищати громадську безпеку та правопорядок.

Президент також нагадав, що лікувальні заклади Нацгвардії першими приймали громадян, евакуйованих з китайського Уханя після початку пандемії COVID-19, авіація доставляла вантажі та медичні бригади, спецтехніка здійснювала дезінфекцію міст, а особовий склад забезпечував проведення карантинних заходів по всій країні.

За словами Володимира Зеленського, понад півтори тисячі нацгвардійців удостоєні високих державних нагород, а п’ятеро воїнів – звання Героя України посмертно.

«Я впевнений, що для більшості українців усі ви – герої, які щоденно виходять на службу, щоб берегти спокій громадян і суспільства. І суспільство віддячує високим рейтингом довіри до воїнів Національної гвардії України, який стабільно є одним з найбільших серед військових та правоохоронних формувань», – наголосив Президент.

Глава держави побажав нацгвардійцям наснаги та сил у нелегкій службі на благо українського народу, а їхнім рідним – бути здоровими.