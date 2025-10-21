З початку повномасштабної війни Росія вбила 135 представників медіа – Президент

Президент України Володимир Зеленський розпочав пресконференцію в Брюсселі з ушанування пам’яті журналістки Олени Губанової та оператора Євгена Кармазіна, яких сьогодні Росія вбила ударом безпілотника «Ланцет» по їхньому автомобілю.

Глава держави зазначив, що під час російської дронової атаки на знімальну групу в Краматорську зазнав поранень спеціальний кореспондент Олександр Количев.

«Загалом із 2022 року Росія вбила 135 представників медіа. І тільки через те, що вони висвітлювали правду про те, що відбувається в Україні, про цю війну, про російську агресію», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував усім представникам медіа за їхню професійну роботу й підтримку України. За словами Глави держави, правда та санкції – це речі, які справді здійснюють тиск на Росію. Володимир Зеленський також подякував Євросоюзу та США за ухвалені санкційні рішення.

«Також тиск – це зброя й ППО передусім для нас. Під час таких атак, масованих, для нас дуже важливі системи й ракети», – наголосив Президент.