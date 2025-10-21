Україна приєднується до Конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку про боротьбу з хабарництвом

Робоча група Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) із питань боротьби з хабарництвом запросила Україну приєднатися до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях і стати повноцінним членом відповідної Робочої групи.

Партнери відзначили значний прогрес України в боротьбі з корупцією та впровадженні необхідних антикорупційних механізмів. Наша країна також готова внести зміни в законодавство для повного виконання Конвенції.

Напередодні заступниця керівника Офісу Глави держави Ірина Мудра провела нараду, присвячену напрацюванню пропозицій щодо участі України у відповідній Робочій групі ОЕСР. Учасники проаналізували виконану роботу та узгодили позиції всіх державних органів.

Ірина Мудра зазначила, що співпраця між Україною та ОЕСР має важливе значення для нашої держави. Приєднання до конвенції дасть змогу розширити міжнародну співпрацю в розслідуванні корупційних правопорушень, зміцнить репутацію України як надійного партнера та сприятиме залученню інвестицій.

Крім того, Україна розраховує на повноцінне членство в ОЕСР і готується до подачі відповідної заявки. Загалом до ОЕСР входять 38 провідних економік світу. Ця організація вже надає Україні експертну підтримку й аналітику, а приєднання допоможе будувати довіру інвесторів, а також впроваджувати міжнародні стандарти державного управління та прозорості.