Сьогодні Іспанія приєдналася до ініціативи PURL, а Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі 100 млн євро – Президент

Іспанія та Фінляндія приєдналися до ініціативи PURL, яка дає змогу купувати у Сполучених Штатів Америки зброю для України за кошти партнерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Брюсселі.

«Ми хочемо подякувати всім, хто приєднався до програми PURL, завдяки якій ми купуємо у Сполучених Штатів Америки ракети для Patriot», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі 100 млн євро.

Президент додав, що під час сьогоднішніх зустрічей із лідерами країн-партнерів у Брюсселі багато уваги приділили саме цьому питанню – реалізації PURL.

У межах програми шість країн – членів НАТО вже профінансували чотири пакети оборонної підтримки України. Це Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина та Канада. Минулого тижня про додаткове фінансування в розмірі 200 млн дол. оголосила Норвегія. Зараз інші країни Північної Європи та Балтії координують внески до пʼятого пакета. Загальна сума внесків становить уже близько 2,5 млрд дол.

«У жовтні ця програма перекрила нагальні потреби. Тепер нам треба зосередитися на листопаді. І ще не всі обіцяні внески надійшли. Будь ласка, пришвидшіть цей процес. І я також прошу приєднуватися до ініціативи інші країни, які ще не встигли долучитися. PURL не тільки допомагає Україні, а й сприяє збереженню інтересу США до Європи. Вона демонструє Америці, що Європа робить свій внесок. І це важливо», – сказав Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради.