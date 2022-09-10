З початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів території України – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Насамперед я хочу сьогодні привітати два наших міста, прекрасних, міцних міста, з їхнім днем – Лиман і Дніпро.

Лиман Донецької області ще чекає на наш прапор, і це неминуче – Україна завжди повертається. Ми це добре демонструємо. Вся Донеччина буде вільною, буде знову в безпеці й щасливою, як це й має бути в Україні, має бути всюди на нашій землі.

Збройні Сили України та всі, хто захищає нашу державу, Сили спеціальних операцій, наша розвідка, спецслужби, Нацгвардія, поліція повернуть мир кожному куточку нашої держави, куди Росія принесла тільки горе й страждання.

Мир буде, мир іде разом з українським прапором, разом із нашими оборонцями.

Дорогі дніпряни! Ваше місто і з 2014 року, і з 24 лютого зробило для української оборони стільки, що історія нашої перемоги – це водночас і історія Дніпра, це абсолютно заслужено.

Здоров’я й життя тисяч українських воїнів врятовано в Дніпрі. Сотні тисяч українців отримали прихисток і допомогу в Дніпрі за роки війни. Фронт завжди відчував і відчуває підтримку дніпрян. Я дякую вам всім за це! І бажаю вам усім, як і всім українцям, одного – якнайшвидшої перемоги.

Провів сьогодні Ставку Верховного Головнокомандувача. Були доповіді щодо ситуації на передовій від командувачів оперативних напрямків. Ухвалили необхідні рішення.

Обговорили питання забезпечення наших військових. Заслухали доповідь міністра оборони Резнікова щодо результатів засідання у форматі «Рамштайн». Дякуємо партнерам за підтримку!

Рух наших воїнів на різних напрямках фронту триває. На цей час у межах активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2 тисяч кілометрів нашої території.

Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє, – показує спину. І, зрештою, це непоганий вибір для них – втікати. Окупантам в Україні місця немає й не буде. Проте я наголошую ще раз: якщо хтось із російських військових чи силовиків боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, поводження згідно з Женевськими конвенціями.

Говорив сьогодні з Президентом Франції Макроном. Поінформував його про нашу активність на фронті, про подальші перспективи. Предметно обговорили російські провокації на Запорізькій АЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу російських військових звідти. Говорили з паном Президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску на Росію, зокрема про санкційний тиск, про візові обмеження для громадян РФ.

У розвиток вчорашніх домовленостей з головою уряду Польщі Моравецьким я провів, як і обіцяв йому, нараду щодо питань підтримки наших польських братів протягом цієї осені й зими, нашої енергетичної співпраці з Польщею.

Доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешува – першого Міста-рятівника. Дякую тобі, Жешуве. Нагадаю, що це особливе звання було присвоєне Жешуву ще навесні за надзвичайно вагому допомогу Україні. Маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію й забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики.

Звичайно, це все можливо за умови збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією. Працюємо заради необхідних міжнародних рішень для цього.

Також доручив Кабміну опрацювати можливість термінового постачання Польщі 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз. Ми маємо на цей час достатні обсяги для себе й можемо допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими.

Привітав сьогодні делегацію британських парламентарів, які прибули до Києва. Відбулись їхні переговори з керівником Офісу Андрієм Єрмаком – дуже змістовні. Серед найважливішого – безпекові гарантії для України, наша взаємодія з Британією, а також можливості нашої координації в таких регіонах, як, наприклад, Латинська Америка. Маємо й далі розширювати нашу антивоєнну коаліцію.

Дуже цікава й корисна зустріч була сьогодні з Тімоті Снайдером – відомим істориком, професором Єльського університету та великим другом України. Пан Снайдер зробив дуже багато для того, щоб нашу країну, наших людей, нашу історію у світі знали й розуміли. Його книжки добре відомі українським і світовим читачам. І невдовзі буде ще одна книга, він готує її зараз.

Був втішений поділитися деякими спогадами і про 24 лютого, і про події попереднього часу. Обговорили природу російської агресії, пропаганди й того зла, яке творять окупанти. Вони обов’язково відповідатимуть за все, що наробили на українській землі.

Я дякую сьогодні бійцям 15-го Словʼянського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку. Молодці!

Дякую за убезпечення ситуації в Балаклії воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецпризначенцями Нацгвардії та поліцією повернули повний контроль у місто.

Дякую всім нашим захисникам, захисницям, які цими тижнями зробили зробили ще відчутнішим наближення головного, що нам треба, – нашої перемоги!

Слава Україні!