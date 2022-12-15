З ухваленням закону про національні меншини Україна стала на крок ближчою до Європейського Союзу – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з директоркою Координаційного офісу іспанського головування у Європейському Союзі Марією Ауророю Мехія Ерраскін.

Основну увагу співрозмовники приділили прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії, необхідних для подальшого просування до членства у ЄС.

Ігор Жовква поінформував іспанську сторону про нещодавні здобутки нашої держави на цьому шляху, зокрема про ухвалення Верховною Радою Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» у другому читанні.

«З ухваленням цього закону Україна стала на сходинку ближче до Європейського Союзу. Ще два законопроекти у межах виконання рекомендацій Європейської комісії перебувають на розгляді парламенту і, сподіваюся, будуть ухвалені найближчим часом. У зв’язку з цим ми дуже розраховуємо на відзначення Європейським Союзом прогресу України у виконанні рекомендацій вже навесні 2023 року», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Окремо було обговорено безпекову ситуацію в Україні й функціонування енергетичної галузі.

Ігор Жовква відзначив оперативну й вагому допомогу Іспанії у підтримці роботи українського сектору енергетики, який зазнав значних руйнувань унаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації.

Заступник керівника Офісу Глави держави подякував Іспанії за практичну участь в ініціативі Президента України з підтримки найбідніших країн світу Grain from Ukraine.

Також було відзначено важливу роль, яку відіграє іспанська військова допомога у відстоюванні Україною власної незалежності, захисті життів громадян та об’єктів критичної інфраструктури.

«Розраховуємо на активну участь і лідерство Іспанії поряд з іншими країнами світу у практичній реалізації формули миру, запропонованої Президентом України Володимиром Зеленським. Це слугуватиме вагомою цеглиною відбудови світової архітектури безпеки», – резюмував Ігор Жовква.