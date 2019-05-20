За 3-4 роки Україна може увійти в топ-10 рейтингу Світового банку Doing Business – Президент на зустрічі з представниками бізнесу

Команда Президента України Володимира Зеленського докладе максимум зусиль, щоб у найближчі 3-4 роки Україна увійшла до першої десятки рейтингу Світового банку Doing Business. Про це Глава держави заявив під час форуму «Діалог бізнесу та влади» 20 червня у Києві.

Він також повідомив, що було проведено інвентаризацію президентських указів і скасовано документи, які стримували розвиток економіки.

«Наша команда в Адміністрації Президента не марнує часу. Ми провели повну інвентаризацію указів Президента. Це укази, які втручаються в економіку. І сьогодні вони скасовані», – розповів Глава держави.

За його словами, йдеться про драконівські штрафи за порушення касової дисципліни, обмеження для встановлення нотаріусами рівня цін на свої послуги, заборону використовувати тканини іноземного виробництва для виготовлення шкільної форми.

Президент також повідомив, що відсьогодні скасовано вимогу обов’язкового продажу валютної виручки. «Це не тільки зменшення різних обмежень для бізнесу, це ще й ознака макрофінансової стабільності в країні. За те й за інше маємо подякувати НБУ. Я переконаний, що це результат його незалежності, я буду її поважати та захищати», – додав Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, далі змін буде більше. Також Президент підкреслив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ, яка допоможе зменшити та здешевити боргове навантаження на країну, і європейську інтеграцію.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив , що його команда працюватиме над покращенням кредитного рейтингу, який наразі перебуває на рівні B-, і пообіцяв змінити ситуацію за декілька років. Також серед пріоритетів – відновлення позитивного іміджу України у світі, що сприятиме залученню інвесторів, подолання корупції, боротьба з контрабандою та рейдерством. Президент також підтримав масштабну приватизацію та позбавлення СБУ невластивих їй функцій.