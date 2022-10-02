За дорученням Президента Андрій Єрмак вручив ордени «Золота Зірка» п’ятьом захисникам «Азовсталі», яким присвоєно звання Героя України

Під час візиту до Туреччини керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак за дорученням Президента Володимира Зеленського вручив ордени «Золота Зірка» п’ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та «Азовсталі», яким присвоєно звання Героя України.

Президент відзначив найвищою державною нагородою командира окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Дениса Прокопенка (позивний Редіс), його заступника Святослава Паламаря, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (позивний Волина), старшого офіцера «Азова» Олега Хоменка і командира 12-ї бригади НГУ Дениса Шлегу.

Урочисте вручення нагород відбулося під час зустрічі Андрія Єрмака та першої леді Олени Зеленської із захисниками «Азовсталі» та членами їхніх родин у Туреччині.

«Підрозділи, якими ви керували, зробили неоціненний внесок у майбутню перемогу України. Ви й ваші підлеглі зуміли скувати величезні сили противника. Сили, яких забракло для окупації більших територій», – сказав Андрій Єрмак, вручаючи орден Денису Прокопенку.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що захисники «Азовсталі» врятували багато життів на тих територіях, куди не дійшов ворог.

«Ви виграли час, і цей час не було змарновано. І тепер ми повертаємо наші території й наших людей. Україна буде вільною та соборною», – зазначив він.

Під час зустрічі відбувся відеодзвінок Президента України Володимира Зеленського. Глава держави привітав військовослужбовців і подякував їм за виконання важливого бойового завдання з оборони Маріуполя.

«Ми всі пишаємося вами. І я надзвичайно щасливий, що з вами – рідні, і дуже щасливий, що ви в нас такі є. Ви не просто герої, ви – живі герої, і це дуже важливо. Я дякую кожному з вас. І ми зробимо все, щоб забрати ваших побратимів, які зараз у полоні. Пишаюся, що ми живемо в одній країні, за неї разом боремось і точно переможемо. Слава Україні!» – сказав Глава держави.

«Битва за Маріуполь і все, що відбулося з нами, вихід з полону – це українське диво наперекір долі. Всі прекрасно розуміють, що з нами мало статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури й російський полон. І ця нагорода – це нагорода наших воїнів. Це нагорода нашого українського народу. Я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація у світі! І найкрутіша влада та найкрутіші військові», – зазначив заступник командира «Азова» Святослав Паламар.

Олена Зеленська також привітала воїнів від імені всіх українських громадян, яких вони захищали, та вручила цінні подарунки.

Дружина Президента переказала захисникам і їхнім родинам благословення від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, з яким вона зустрічалася напередодні у Стамбулі.

«Головне – що Україна бореться й боротиметься за всіх наших людей. Їх іще багато в російському полоні – чоловіків і жінок, військових і цивільних. І нам потрібен кожен і кожна. Живими», – сказала перша леді.

Захисники «Азовсталі» звернулися з проханням передати Володимиру Зеленському прапор України з підписами та побажаннями п’ятьох командирів та девізом «Без бою немає слави».