За дорученням Президента України розпочато консультації з Європейським Союзом щодо безпекових гарантій

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав перший раунд консультацій із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо колективних безпекових гарантій ЄС.

Ці консультації відбулися у розвиток Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.

«Майбутнє членство України в ЄС саме по собі є потужною гарантією безпеки для нашої держави та європейської спільноти загалом. Ми надзвичайно цінуємо, що вже на цьому етапі обговорюємо конкретні кроки для зміцнення нашої спільної безпеки та посилення стійкості України», – зазначив Ігор Жовква.

Під час консультацій сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх безпекових гарантій ЄС з акцентом на безпеково-оборонному сегменті.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив вагомий внесок Євросоюзу у зміцнення безпеки та обороноздатності нашої держави, зокрема шляхом підтримки Збройних Сил України через Європейський фонд миру та діяльність Місії ЄС із військової допомоги Україні.

Ігор Жовква передав Шарлю Фрізу від імені Президента України державну нагороду – орден «За заслуги» ІІІ ступеня, яким його відзначено за вагомий внесок у зміцнення й підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.