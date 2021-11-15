За ініціативою Офісу Президента почала роботу онлайн-платформа «Чорнобиль. Подорож», за допомогою якої можна здійснити віртуальну мандрівку зоною відчуження

З ініціативи Офісу Президента України у мережі Інтернет запустили освітню та комунікаційну платформу «Чорнобиль. Подорож», яка стала продовженням однойменної мультимедійної виставки, відкритої в Національному комплексі «Експоцентр України» до 35-річчя Чорнобильської катастрофи.

Проект створено Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики.

Сайт «Чорнобиль. Подорож» розроблено веб-продакшн-студією Gremcy. Перейшовши за посиланням https://chornobyljourney.org, можна здійснити інтерактивну подорож у просторі та часі, зокрема політати над сучасною Прип’яттю, радіолокаційною станцією «Дуга» та покинутими селами Полісся, ознайомитися з хронологією аварії, світовим контекстом 1986 року, почути розмови про майбутнє зони відчуження та історії людей, чиї долі змінила катастрофа.

«Цьогоріч виповнилося 35 років Чорнобильській трагедії. Та квітнева ніч понад тридцять років тому поділила життя мільйонів людей на «до» й «після». Слово «Чорнобиль» почув весь світ. Але його почали згадувати здебільшого поряд зі словами «трагедія», «катастрофа», «лихо». Це дійсно чи не найбільша техногенна катастрофа людства. І це справді величезна трагедія. Це зламані людські долі, покинуті помешкання та спустошені землі зони відчуження. Але також варто звернути увагу на інший бік Чорнобиля – на мужність та самовідданість героїв, які майже голіруч протистояли цій катастрофі. Понад 600 тисяч людей брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Багато з них віддали своє життя та здоров’я заради життя інших та безпеки майбутніх поколінь. Ми маємо зберегти пам'ять про них та передати її нашим дітям та онукам. Щоб більше ніколи не допускати подібних катастроф на нашій планеті. Маємо шанувати подвиг ліквідаторів та пам’ятати його ціну», – зазначив Президент Володимир Зеленський.

Сайт «Чорнобиль. Подорож» створений за принципами скролітелінгу – це безперервна розповідь з мультимедійними елементами, що активуються під час гортання й натискання.

«Важливо відкривати таємниці Чорнобиля та передавати ці знання наступним поколінням. Тут має цінність кожна історія, кожен спогад людей у надзвичайних обставинах, свідчення ліквідаторів, науковців, інженерів, колишніх чиновників, військових та всіх, хто має що сказати», – наголосив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, важливо, щоб Чорнобиль став не місцем забуття, а точкою розвитку та правильних висновків.

«З ініціативи Президента Володимира Зеленського у Чорнобильській зоні починають втілювати інфраструктурні проекти та запроваджують новітні технології. А платформа «Чорнобиль. Подорож» допомагає зібрати безцінні історії про Чорнобиль і краще зрозуміти, що ж насправді сталося 26 квітня 1986 року та як із цим жити», – додав Кирило Тимошенко.

Над проектом працювала команда з понад двохсот фахівців: від істориків до радіологів. На сайті представлені розсекречені документи та наукові дослідження, що допомагають розібратися в причинах трагічних подій та зруйнувати поширені міфи про Чорнобиль.

На сайті «Чорнобиль. Подорож» у блоці «Люди» на користувачів чекають історії свідків, сучасників аварії на ЧАЕС.

Можна буде приєднатися до цього проекту, поділившись своєю історією про Чорнобиль чи баченням його майбутнього. Для цього на сайті передбачена спеціальна форма, щоб доповнити проект своєю розповіддю. А щоб висловити думку про розвиток Чорнобиля, слід натиснути на відео з дискусією фахівців у блоці «Сьогодні, завтра».