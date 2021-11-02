За поданням Володимира Зеленського Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України

За поданням Президента України Володимира Зеленського Верховна Рада призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. За відповідне рішення проголосували 273 народних депутати.

Представляючи кандидатуру Олексія Резнікова на посаду голови Міноборони у сесійній залі парламенту, Володимир Зеленський висловив переконання, що новий міністр, як і його попередник, працюватиме на зміцнення обороноздатності України.

«Сьогодні для міністра оборони найважливіше бути в «залі слави» українських бійців – тобто користуватись саме серед них беззаперечною повагою й високим авторитетом. Зміцнювати обороноздатність нашої армії, нашого війська. Що важливо – забезпечувати гідні умови для наших захисників і захисниць України», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також подякував Андрію Тарану за роботу на посаді міністра оборони України й закликав народних депутатів підтримати кандидатуру Олексія Резнікова.

Олексій Резніков, звертаючись до парламентарів, зауважив, що Міністерство оборони, цивільне відомство, має формувати політику та бачення армії й створювати умови, щоб Збройні Сили України могли ефективно давати відсіч ворогу.

«Війна з Росією триває вже восьмий рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною й адаптивною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій – постійно для нього зростати», – наголосив Олексій Резніков.

Він також окреслив основні напрямки своєї роботи на новій посаді. Зокрема, забезпечення синергії в діяльності Міністерства оборони, Генерального штабу та профільного комітету Верховної Ради України. Також Міноборони має тісно співпрацювати з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

«Спільно ми маємо поступово змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет сучасної боєздатної армії», – переконаний він.

Крім того, Олексій Резніков наголосив на пріоритетності розширення стратегічної співпраці з НАТО та США. Є значний потенціал для поглиблення взаємодії з Великою Британією, Канадою, Польщею, Туреччиною, країнами Балтії.

«У межах стратегічних стосунків зі США треба наповнювати змістом домовленості, закріплені під час візиту Президента України до Вашингтона», – зауважив Олексій Резніков.

Ще одним пріоритетом він назвав зміну підходу до кадрової політики в армії та перетворення ЗСУ на потужного роботодавця, який змагається за найкращі кадри та дбає про людей від початку вибору професії й до адаптації після служби.

Наступний напрямок, за словами Олексія Резнікова, – підвищення якості управління.

«Першим моїм кроком буде повний аудит Міністерства, аналіз внутрішніх процесів і документообігу. Українська «паперова» армія має залишитися в минулому», – наголосив він.

Як зазначив Олексій Резніков, особливу увагу буде приділено організації оборонних закупівель, а також завершенню розмежування повноважень між Міністерством оборони та ЗСУ.

«Сильна армія – це один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим, окуповані території Донеччини та Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни», – наголосив він.

«Результати діяльності Міністерства впливають на весь сектор і позначаються на стійкості країни в цілому. Тому я сприймаю представлення на цю посаду як велику честь і водночас розумію всю вагу відповідальності», – резюмував Олексій Резніков.