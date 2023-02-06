За поданням Володимира Зеленського Верховна Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України

За поданням Президента України Володимира Зеленського Верховна Рада призначила на посаду голови Служби безпеки Василя Малюка, який до цього був тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ. Відповідне рішення підтримали 324 народних депутати.

Представляючи на пленарному засіданні парламенту подання про призначення Василя Малюка, Глава держави наголосив, що саме такі призначення відповідають сенсу й завданням поточного періоду війни з Росією.

Володимир Зеленський зазначив, що Василь Малюк – бойовий офіцер, який із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, віддано та професійно виконує свою роботу.

«За час фактичного керівництва СБУ Василь Малюк довів, що Служба безпеки може бути такою, якою її хоче бачити народ України», – сказав Президент.

За його словами, СБУ здійснює справді успішні й часто унікальні спеціальні операції.

«Деякі з цих операцій допомогли змінити картину війни на нашу користь. Колаборанти на окупованих територіях зрозуміли, що їм не втекти від правосуддя, і це також один зі здобутків нашої СБУ», – переконаний Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що було завдано ударів і по внутрішньому ворогу, які відображені в рішеннях Ради національної безпеки і оборони, в основі яких – матеріали СБУ.

«Вдалося побудувати систему захисту України від ворожих спеціальних операцій та систему протидії російським спецслужбам. У цьому є вагома заслуга особисто Василя Малюка», – розповів він.

Президент також відзначив роль СБУ у поверненні українських захисників із російського полону. Він констатував, що у співпраці з Офісом Глави держави та всіма, хто залучений до цього процесу, спецслужба дає необхідні результати. Володимир Зеленський також висловив сподівання, що депутати підтримають призначення міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка, який гідно зарекомендував себе у захисті нашої країни від ворога. На переконання Президента, Ігор Клименко має необхідні знання й досвід, щоб максимально швидко очолити систему МВС.

«Ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, які здатні посилити позицію України. Щодо кожного такого кроку – кадрового чи інституційного – відбувається необхідне інформування на тому рівні, на якому ухвалюється рішення», – наголосив він.

Глава держави подякував усім, хто підтримує Україну, допомагає берегти нашу єдність, тим, хто утримується від поширення чуток, що можуть послабити зосередженість українців у роботі на перемогу.

Виступаючи перед народними депутатами, Василь Малюк зі свого боку зазначив, що чудово розуміє свою відповідальність та рівень загроз, які постали перед батьківщиною.

Він наголосив, що під час війни бійці СБУ залучені до серйозних спецоперацій і присутні в найгарячіших точках.

«Усі процеси, що стосуються діяльності СБУ, відпрацьовані. Перше й найголовніше – виконуємо доручення Президента й змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а працюємо на випередження», – сказав він.

За словами Василя Малюка, нині триває побудова нової сучасної моделі державної безпеки з урахуванням досвіду війни, закладається фундамент для подальшої реформи СБУ.

Він також наголосив, що сьогодні в діяльності Служби безпеки особливий акцент зроблено на боротьбі з колаборантами, поплічниками ворога та зрадниками на всіх рівнях.

«Наголошую: усіх, недоторканних немає», – заявив очільник СБУ.

Василь Малюк запевнив, що на посаді голови Служби безпеки зробить усе для перемоги України.