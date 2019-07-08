За результатами саміту Україна – ЄС підписано угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ

8 липня у Києві відбувся саміт Україна – Європейський Союз, за результатами якого було підписано низку угод.

Так, у присутності Президента України Володимира Зеленського, Президента Європейської ради Дональда Туска та Президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера підписано угоду про фінансування заходу «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку – друга фаза». Документ передбачає залучення допомоги ЄС загальним обсягом 40 млн євро на фінансування заходів з реалізації реформи децентралізації та підтримки об'єднаних громад.

Також підписано угоду між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу «Антикорупційна ініціатива – друга фаза», загальний бюджет якої – 22,9 млн євро. Допомога ЄС спрямована на посилення боротьби з корупцією на національному та місцевому рівнях.

Крім того, між урядом України та Європейською комісією укладено угоду про фінансування заходу «Підтримка громадянського суспільства та культури». Допомога ЄС загальним обсягом 10 млн євро має бути залучена для підвищення можливостей організацій громадянського суспільства (ОГС) та закладів культури сприяти розвитку підзвітних, прозорих та демократичних інституцій, соціальному та економічному розвитку, а також запобіганню насильницьким конфліктам.

Крім того, було підписано угоду між урядом України та Європейською комісією про фінансування заходу «Програма технічного співробітництва 2019 року», спрямовану на підтримку України в реалізації ключових реформ та імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині зони вільної торгівлі у сферах сільського господарства, навколишнього середовища, енергетики, державних закупівель, ділового та інвестиційного клімату, торгівлі, сфері трудових відносин. Загальний внесок ЄС у рамках документа становить 44 млн євро.

Також між урядом України та Європейською комісією укладено додаткову угоду про внесення змін до угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для Сходу України». Метою документа є збільшення на 10 млн євро обсягу фінансування ЄС для розширення діяльності за угодою на регіони, що межують з Азовським морем, зокрема на частину Запорізької області. Таким чином, обсяг допомоги ЄС для фінансування всіх заходів у рамках угоди становитиме 60 млн євро.