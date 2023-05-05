За рік фандрейзингова платформа United24 зібрала понад 325 млн дол. внесків

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки року діяльності фандрейзингової платформи United24, яка запрацювала 5 травня 2022 року. За цей час на рахунки НБУ надійшло понад 325 млн дол. США внесків від міжнародних компаній, українського бізнесу, благодійних організацій, світових знаменитостей та донорів зі 110 країн.

За кошти, акумульовані за допомогою United24, профільні міністерства придбали 176 автомобілів швидкої допомоги, сотні одиниць медичного обладнання, амуніцію для українських захисників, першу в Україні машину для розмінування, законтрактували понад 3839 БПЛА/комплексів БПЛА, відбудували 11 мостів на деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини й започаткували перший у світі флот морських дронів.

«Уже за перший рік українська фандрейзингова платформа стала глобальним брендом і глобальним доказом того, що немає неможливого, коли робиш ставку на пріоритет держави Україна – на людяність. Через United24 нашу країну підтримують мільйони людей у понад сотні країн. У цей день ми знову висловлюємо подяку всім донорам платформи, чиї внески рятують життя, повертають життя, захищають життя й наближають перемогу України», – сказав Володимир Зеленський.

Амбасадорами платформи стали 15 зірок: співачка й акторка Барбра Стрейзанд, актори Марк Гемілл і Лієв Шрайбер, акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, мандрівник Беар Гріллз, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.

«За рік ми втілили з United24 понад 50 великих цільових зборів і реалізували понад сто стратегічних партнерств із найвідомішими компаніями світу. Але головне, що United24 стала зручним цифровим інструментом для пожертв від людей звідусіль. Платформа також підштовхнула до створення «Армії дронів» – стратегічного державного проекту, який впливає на перебіг подій на фронті», – зазначив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Серед найбільших цільових зборів United24 – перший флот морських дронів. На безпілотники, які змінюють правила гри на морі, було акумульовано понад 500 млн грн. Серед інших великих зборів – «Азовсталь. Символ незламності» та «Міць. Українська кам’яна». Загальний наклад браслетів з довоєнної партії металу «Азовсталі» становив 100 тис. штук і був проданий у 44 країни. Завдяки цьому на посилення обороноздатності країни вдалося зібрати майже 300 млн грн. Завдяки лімітованій партії «Артемсолі» із шахт українського Соледара зібрали понад 58,5 млн грн на дрони-камікадзе для українських розвідників. Найбільшим збором за напрямом «Медична допомога» став фандрейзинг на автівки швидкої допомоги типу С. Завдяки міжнародному бізнесу та донорам з усього світу було зібрано понад 460 млн грн. На напрям «Відбудова України» наразі зібрано 655,8 млн грн.

З усіма результатами діяльності фандрейзингової платформи United24 можна ознайомитися на офіційному сайті u24.gov.ua. Аудитором платформи є Deloitte Ukraine – частина всесвітньої мережі Deloitte, яка входить до «великої четвірки» аудиторських компаній.