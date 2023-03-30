За участю керівництва Офісу Президента відбувся брифінг для представників Комітету ЄС з питань політики та безпеки

За участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відбувся брифінг для представників Комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки щодо протистояння повномасштабному вторгненню Російської Федерації та розвитку спроможностей сил оборони України.

У брифінгу також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та Роман Машовець, представники сил оборони й безпеки України.

Андрій Єрмак відзначив важливість візиту до нашої країни повного складу Комітету ЄС з питань політики та безпеки, що є проявом потужної підтримки та солідарності з Україною.

«Я хочу подякувати вашим країнам, вашим народам, вашим лідерам та урядам за підтримку України. Ми ніколи про це не забудемо», – сказав він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що завдяки єдності українців і партнерів наша держава не лише захищається від російського агресора, а й звільняє свої території.

На його переконання, надзвичайно важливо, що представники всіх держав – членів ЄС, що працюють у цьому важливому Комітеті, зможуть безпосередньо в Україні з першоджерел отримати актуальну й точну інформацію.

Зокрема, Роман Машовець поінформував представників Комітету ЄС про загальну ситуацію на фронтах російсько-української війни й наголосив на критичних потребах сил оборони України.

Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони поінформували присутніх про ситуацію довкола України.

Представник повітряного командування «Центр» розповів про заходи, які вживаються для захисту українського неба. Він подякував за надані Україні державами-партнерами сучасні системи ППО та окреслив актуальні потреби Повітряних сил ЗСУ.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква подякував дипломатам за підтримку важливого політичного рішення ЄС щодо постачання Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців у межах спільного плану дій. Він особливо відзначив обсяг загального бюджету Європейського фонду миру – 6,7 млрд євро, у межах якого Європейський Союз надає підтримку Збройним Силам України. Водночас Ігор Жовква наголосив на важливості збільшення фінансування цього напряму з метою подальшого посилення оборонних спроможностей України.