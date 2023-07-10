За участю Володимира Зеленського лідери країн G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України

На полях саміту НАТО у Вільнюсі за участю Президента України Володимира Зеленського лідери країн «Групи семи» (G7) погодили Спільну декларацію про підтримку України, у якій підтвердили, що безпека нашої держави є невід'ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону.

Це важливий крок у формуванні майбутньої системи гарантування безпеки України до набуття повноцінного членства в НАТО.

Погодження цього документа – результат багатомісячної роботи української команди із партнерами зі США, Великої Британії, Франції, Німеччини та іншими.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зазначив, що на саміті країн G7, який відбувся у травні в японському місті Хіросіма за участю широкого кола країн-партнерів, було наголошено на неприпустимості спроб силою змінити статус-кво в будь-якій країні світу. Також було відзначено необхідність захисту вільного відкритого міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.

«Я відчуваю, що те, що ми, лідери G7 і Володимир Зеленський, знову зібралися сьогодні, має велике значення», – сказав Фуміо Кішіда.

Він наголосив, що декларація відкрита для приєднання інших країн, які розділяють намір підтримати Україну, і висловив сподівання, що багато держав ухвалять таке рішення.

«G7 продовжить стояти поруч з Україною, і наша солідарність ніколи не похитнеться», – наголосив Прем'єр-міністр Японії.

Президент США Джозеф Байден акцентував, що Спільна декларація «Групи семи» містить довгострокові зобов’язання щодо підтримки України.

«Ми допоможемо Україні побудувати сильну та спроможну оборону на землі, у повітрі та на морі. І це буде силою, яка забезпечуватиме стабільність у регіоні та стримуватиме будь-яку загрозу. Я хочу подякувати своїм колегам із G7 та Президенту Зеленському за роботу над цим», – зазначив Джозеф Байден.

Він наголосив, що країни G7 у цій декларації висловили свої зобов’язання підтримувати України стільки, скільки буде потрібно, коли вона захищає свою свободу та відбудовує майбутнє.

Володимир Зеленський акцентував, що нинішній саміт НАТО завершується дуже потрібним, вагомим успіхом для України.

Глава держави подякував Джозефу Байдену, Фуміо Кішіді, а також присутнім на зустрічі Президенту Франції Еммануелю Макрону, Прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку, Канади – Джастіну Трюдо, Італії – Джорджі Мелоні, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та Президенту Європейської комісії Урсулі Фон дер Ляєн, а також Президенту Литви Гітанасу Наусєді та Генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу.

«Я вдячний усім лідерам, усім країнам НАТО за цілком практичну та безпрецедентну – з урахуванням десятиліть наших відносин – підтримку для України. Сьогодні є гарантії безпеки для України на шляху руху в НАТО – дуже важливий пакет гарантій. Ми погоджуємо з «Великою сімкою» основу архітектури гарантій, а далі будемо розширювати їх двосторонніми та багатосторонніми домовленостями з партнерами», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що українська делегація повертається додому зі значною безпековою перемогою для України та її громадян.

«Це відкриває нам абсолютно нові можливості безпеки. Дякую всім, хто працював заради цього, дякую вам, дорогі колеги», – сказав Президент.

Декларація є загальним рамковим документом. Наступний крок – укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та країнами-гарантами в межах багатосторонньої взаємодії.

Після ухвалення декларації кожна з країн починає роботу з Україною, щоб напрацювати конкретні й довготривалі зобов’язання, що забезпечать спроможність нашої держави оборонятися зараз і стримувати російську агресію надалі.