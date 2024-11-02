За жовтень було більш ніж 2 тисячі «шахедів» проти України, буквально кожної доби – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні перш за все вдячність нашим воїнам. Усім, хто захищає Україну від щоденних атак «шахедів» та ракет. Росія поступово нарощує цю активність. І для цього досі має змогу на жаль, використовувати західні компоненти.

За жовтень місяць більш ніж 2 тисячі «шахедів» було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість «шахедів» – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори і багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор.

Все це постачається в Росію з-за кордону. І це, на жаль, від компаній з Китаю, Європи, Америки – багато мікровнесків у постійний російський терор. Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливості обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну.

Так само як із «шахедами» – з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів – це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. Саме такі схеми дають Росії змогу також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північній Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати.

Сьогодні я хочу відзначити наших військових, які проявили себе найкраще в протидії «шахедам» саме цими тижнями. Мобільна вогнева група «Майстер» 35-ї окремої бригади морпіхів, мобільні вогневі групи «Ужик» та «Шерхан» 59-ї окремої мотопіхотної бригади, мобільна вогнева група 494 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького, також мобільні вогневі групи 513 та 631 636-го окремого зенітного кулеметного батальйону Сухопутних військ і ще мобільна вогнева група номер 9 7-ї бригади тактичної авіації. Я дякую всім вам за вашу роботу, за вашу службу кожному, хто захищає Україну так результативно.

Говорив з Головкомом Сирським. Доповідь по фронту. Основні напрямки: Курахівський, Покровський, Лиманський та всі інші. Торецький напрямок також. Дякую всім нашим воїнам за хоробрість! Кожна захищена наша позиція, кожна відновлена позиція мають значення для всіх нас, для всього фронту.

Вдячний воїнам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади – хлопці бʼються саме на Курахівському напрямку. Також інші напрямки на Донеччині: 38-ма окрема бригада морської піхоти – молодці, 68-ма окрема єгерська бригада – дякую вам, воїни! Оріхівський напрямок: дякую всім воїнам 128-ї окремої гірсько-штурмової та 141-ї окремої піхотної бригад. Також Придніпровський напрямок: 124-та та 126-та окремі бригади ТрО – дякую!

Слава всім, хто воює заради України! Усім, хто працює заради нашої держави, заради всіх наших людей! Дякую кожному у світі, хто допомагає нам захищати право, наше право, українське право і кожного народу на своє власне життя!

Слава Україні!