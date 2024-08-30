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Забезпечення зброєю та реалізація Формули миру: українська делегація у Вашингтоні зустрілася з радниками з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції

31 серпня 2024 року - 13:21

Забезпечення зброєю та реалізація Формули миру: українська делегація у Вашингтоні зустрілася з радниками з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції

Під час візиту до США у складі української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із радниками з питань національної безпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. 

З українського боку участь взяли також міністр оборони Рустем Умєров, Посол України в США Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький і радниця очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна. 

Делегацію США очолив радник Президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, Великої Британії – радник з питань національної безпеки Тімоті Барроу, Німеччини – радник канцлера з питань зовнішньої політики та політики безпеки Єнс Пльотнер, Франції – зовнішньополітичний радник Президента Еммануель Бонн.

Сторони обговорили зусилля з подальшого зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми. 

Керівник Офісу Президента наголосив: для України критично важливо якомога швидше отримати необхідну зброю та спорядження. 

«Наші з вами координація та спільні зусилля дуже важливі. Ми разом уже пройшли довгий шлях і багато зробили. Але зараз настав особливий момент, коли треба докласти максимум зусиль, щоб Україна перемогла. Важливо правильно використати цей момент», – наголосив Андрій Єрмак.

Очільник Офісу Глави держави зазначив, що радники здолали довгий шлях заради зустрічі, і подякував за спільну роботу.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про ситуацію на полі бою та потреби Сил оборони України.

Під час зустрічі також ішлося про розширення можливостей для спільного виробництва зброї та інвестиції союзників в оборонно-промисловий комплекс нашої держави. 

Також докладно обговорили підготовку та процедуру подальшої імплементації Українського договору, який партнери України ухвалили під час 75-го саміту НАТО у Вашингтоні.

Крім того, сторони узгодили план дій щодо реалізації вже підписаних безпекових документів.

Окрему увагу приділили реалізації Формули миру. Керівник Офісу Президента розповів про тематичні конференції, які мають відбутися найближчим часом.

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