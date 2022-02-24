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Західні партнери мають сприяти закриттю неба над Україною, щоб зупинити російську агресію – Михайло Подоляк

24 лютого 2022 року - 21:01

Західні партнери мають сприяти закриттю неба над Україною, щоб зупинити російську агресію – Михайло Подоляк

Україна закликає західних партнерів сприяти закриттю неба над нашою країною, щоб зупинити повномасштабну агресію Російської Федерації. Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

«Це стосується наших партнерів із західних країн. Якщо ми хочемо зупинити потужну повномасштабну експансію Російської Федерації, яка може призвести до багатотисячних жертв, треба закрити небо над Україною. Це ключове», – наголосив він.

Також, за словами радника керівника Офісу Глави держави, необхідно перекрити фінансові потоки, якими сьогодні користується Росія.

Михайло Подоляк зазначив, що Президент України Володимир Зеленський зараз опікується тим, щоб була створена міжнародна коаліція за мир.

Він повідомив, що Глава держави підписав указ про створення військових адміністрацій у всіх регіонах України на базі наявних районних державних адміністрацій.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що на позачерговому засіданні уряду в Києві було ухвалено рішення про введення в дію плану цивільного захисту населення в умовах воєнного стану.

«Рішення ухвалено для максимально ефективної оборони держави та захисту населення в умовах бойових дій проти російського агресора», – зазначив він.

За словами очільника Кабінету Міністрів, рішення дає змогу максимально скоординувати всі органи влади, обласні державні адміністрації в умовах воєнного стану. Крім того, це допоможе спрямувати всі необхідні ресурси, швидко та ефективно використовувати їх для потреб оборони, наших військових.

ОДА доручено активізувати роботи з евакуації населення в місцях активних бойових дій. Спеціальні служби працюють, щоб допомогти українцям, які були вимушені евакуюватися.

Прем’єр-міністр також зазначив, що фінансово-економічний блок уряду працює разом з НБУ для здійснення платежів за так званим переліком критичного імпорту, необхідного Україні для забезпечення життєдіяльності в умовах ведення бойових дій.

Він наголосив, що на сьогодні уряд працює відповідально, а Верховний Головнокомандувач, Президент України Володимир Зеленський повною мірою керує ЗСУ.

«Ми працюватимемо цілодобово, щоб наші військові були забезпечені, щоб наша економіка працювала на потреби нашої армії», – сказав Денис Шмигаль.

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