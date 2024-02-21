Захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних та ракетних ударів – одне з головних завдань цьогоріч – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Кілька підсумків цього дня.

Перше – хочу подякувати нашим Повітряним силам, кожному, хто захищає наше небо. Є хороші результати щодо російських військових літаків. Сім бойових літаків – російських «сушок» – за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність. Одне з головних завдань цього року для нашої держави – якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів.

Друге – наш пріоритет щодо політики сусідства, щодо відносин із партнерами у Євросоюзі. Український принцип – це прагматизм. І щодо безпеки – ми маємо максимально прагматично робити все, щоб і Україна, і кожен із наших партнерів ставали сильнішими, щоб кожному з нас додавалося можливостей захищатися від російського зла. Також прагматично ми маємо підходити й до розв’язання соціальних та економічних проблем – без зайвої політизації, без маніпуляцій – маніпуляцій відносинами між державами й народами. Що більш ми прагматичні – кожен у Європі, то більш захищені наші спільні цінності, то міцніша наша незалежність. І, звичайно, такий наш пріоритет зараз безпосередньо стосується відносин із Польщею. Я запропонував сьогодні нашим партнерам у Польщі заради спільних інтересів розв’язати наявні проблеми на кордоні. Наш уряд, усі наші інституції готові до зустрічей і діалогу. Я готовий приєднатися до цих зустрічей. Дуже важливо, щоб і Єврокомісія була в діалозі. Нам усім потрібен результат. І тим паче, коли нашим державам і народам у Європі так чи інакше загрожує російська агресія. Коли українці та поляки чи будь-хто інший у нашій Європі не знаходить спільної мови між собою, від цього радіє лише Москва.

Третє – готуємо нові безпекові угоди з нашими партнерами. Дуже предметні. Це і нова оборонна підтримка для наших воїнів, і цілком конкретні фінансові гарантії для нашої держави, і політична взаємодія, яка наближає Україну – нашу державу, наше суспільство – до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. Вже найближчими тижнями готуємо кілька нових безпекових угод. Я вдячний нашим командам, які їх готують, я вдячний партнерам.

Звичайно, наші воїни. Ласточкине, Авдіївський напрямок. Новомихайлівка, Мар’їнський напрямок. Синьківка, Купʼянський напрямок. Роботине, Запорізький напрямок. Найбільша активність російських штурмів за цю добу. І максимальна важлива стійкість та хоробрість наших воїнів. Дякую всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях. Дякую кожному й кожній, хто працює заради України та оборони. Я дякую всім, хто допомагає. Вірити в Україну – це вірити в себе та працювати на спільну силу. Маємо досягти наших українських цілей. Маємо перемогти.

Слава Україні!